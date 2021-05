Nieuwe Dacia Logan MCV in beeld

Dacia trok vorig jaar in een vloeiende beweging het doek van de nieuwe Sandero en Logan. De nieuwe Logan debuteerde alleen als vierdeurs sedan en dus was de nieuwe Logan MCV de grote afwezige in de vernieuwingsronde van Dacia. Even leek het er dan ook op dat die praktische stationwagen van Dacia geen opvolger zou krijgen, maar er zit tóch een nieuwe Logan MCV in het vat. Op deze kakelverse set spionagefoto's is die nieuwe Dacia Logan MCV beter dan ooit te zien.

De Dacia Logan MCV op deze foto's hangt nog altijd fanatiek in de camouflageplakkers, maar toch is iets meer van het definitieve design te zien. Wat misschien wel het meest in het oog springt, is de sterk oplopende schouderlijn van de Logan MCV. De eerste generatie Dacia Logan MCV had opvallend praktische achterdeurtjes die toegang verschaften tot de bagageruimte. Generatie twee moest het zonder die deurtjes doen en kreeg een reguliere achterklep. Ook de nieuwe Logan MCV lijkt gewoon weer een aan de bovenkant scharnierende conventionele achterklep te krijgen.

Het lijkt er overigens op dat de op stapel staande Logan MCV net als de oer-Logan MCV een behoorlijke slag groter wordt dan z'n sedan- en hatchbackbroertjes. De stationversie van de eerste Logan had namelijk een beduidend langere (+27 centimeter) wielbasis. Ook deze ingepakte Logan MCV lijkt een grotere wielbasis te krijgen dan z'n reeds bekende familielieden. Zo neemt de achterste wielkast geen hap uit het achterportier, terwijl dat bij de Sandero en Logan Sedan wél het geval is.

De nieuwe Dacia Logan MCV maakt ongetwijfeld net als de nieuwe Sandero en Logan Sedan gebruik van een goedkopere variant van het CMF-B-platform waar auto's als de Renault Clio en Captur op staan. Wat Dacia met de Lodgy gaat doen, valt nog te bezien. Het is niet ondenkbaar dat de Lodgy op termijn uit Dacia's leveringsgamma verdwijnt en dat de nieuwe Logan MCV, indien die net als de oer-Logan MCV ook beschikbaar komt met zeven zitplaatsen, hem vervangt. Ook heeft Dacia een grotere SUV in het vat zitten, een auto waar het met de Bigster Concept dit jaar al op vooruitblikte.