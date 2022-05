De Dacia Jogger had ook MCV moeten heten

De nieuwe Dacia Jogger schreeuwt er wat ons betreft om dat we de eerste Logan MCV als spirituele voorganger bij de lurven en kladden nemen, vanwege de parallellen tussen de modellen. Alleen had de Jogger natuurlijk ook MCV moeten heten.

We nemen de aanduiding MCV na al die jaren (sinds 2006 om precies te zijn) zo moeiteloos in de mond, dat we ons misschien niet meer realiseren dat het een grappige afkorting is: het staat voor Multi Convivial Vehicle. Dat gekke tweede woord, een tongbreker van de buitencategorie, betekent feestelijk, vrolijk en gezellig. Best een explosie van positiviteit dus vanuit Roemenië, waar de ijverige autobouwers achter het IJzeren Gordijn jarenlang niets anders mochten of konden doen dan variaties op de Dacia 1300 bouwen. De in 2005 onder regie van Renault uitgebrachte Logan sedan was gezien zijn broodnuchtere karakter geen fuif­nummer, maar de MCV mocht gezien zijn naamgeving kennelijk bruisen van vreugde. En pas op: deze auto was niet zomaar gezellig, maar multi-gezellig! Dat beloofde wat.

En het moet gezegd: menig mondhoek krulde vanzelf naar boven zo gauw je vernam dat je voor een nieuwe ruimtereus een euro wisselgeld kreeg wanneer je de verkoper twintig briefjes van 500 in de handen had gedrukt. Dan ging je alleen wel naar huis met de zeldzaam kale 1.4 Ambiance, zodat je een pijnlijke stilte moest laten vallen wanneer de buurman vroeg wat er zoal op en aan zat. Maar meer luxe kon altijd en meer motorvermogen kostte je de kop niet. Sowieso had je een lel van een auto voor de deur, met de royale lengte van een grote stationwagon, de handige achterdeuren én het laadvolume van een bestelauto, evenveel zitplaatsen als een MPV, natuurlijk de volledige fabrieksgarantie en als bonus het prijskaartje van een occasion.

Door zijn unieke karakter was het een droom voor hen die, net als de auto zelf, lak hadden aan alles wat de mode voorschreef. Goed, hij maakte wel wat lawaai, maar de aalgladde kunststoffen waren een zegen voor vermoeide ouders die na een rondje ‘je wordt thuis­gebracht’ de afdrukken van plakkerige kinderhandjes in één beweging konden wegvegen. Dan wordt zo’n auto al vlug een vriend. De Jogger is net zo. Alleen niet van naam. Tenzij je joggen als iets feestelijks beschouwt, uiteraard.