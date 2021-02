Dacia Logan MCV tóch op komst

Bij de lancering van de geheel nieuwe Dacia Sandero en Dacia Logan was de ruime Dacia Logan MCV de grote afwezige. Wie ruimte zoekt kan (bijna) opgelucht ademhalen: de opvolger van de Dacia Logan MCV is onderweg.

Even leek het erop dat de stationwagonversie van de Dacia Logan helemaal van het toneel zou verdwijnen. Wie zoveel mogelijk ruimte zoekt in een Dacia kan immers ook nog voor een Duster, een Dokker of een Lodgy terecht, auto’s die iets groter en minder goedkoop zijn en dus voor Dacia meer geld in het laatje brengen.

Deze foto’s vertellen echter een ander verhaal. De auto in kwestie is nog stevig gecamoufleerd, maar kan bijna alleen maar van Dacia zijn. De neus vertoont bovendien veel overeenkomsten met de nieuwe Dacia Sandero en Logan. Even een geheugensteuntje: ondanks die verschillende namen hebben we het in feite over diverse varianten van dezelfde auto. De Logan is de sedanversie van de Sandero, de Logan MCV de stationwagonversie van diezelfde sedan.

Hoger en langer

Interessant is dat deze nieuwe Logan MCV – als hij opnieuw zo gaat heten- terug lijkt te grijpen op het recept van de allereerste generatie. Dat was weliswaar strikt genomen de stationwagonversie van de Logan, maar hij was wel een stuk langer en hoger dan die sedan. Ook bij de nieuwe auto zien we een opvallend hoog dak, een rechte achterkant en een lange wielbasis. De achterdeur hoeft zelfs nauwelijks te wijken voor de achterste wielkast, die bij Sandero en Logan een duidelijke hap uit het portier neemt.

Lodgy

Deze nieuwe Dacia belooft daarmee een stuk ruimer te zijn dan z’n directe voorganger, die veel meer een traditionele stationwagon is. Wel leent hij diens reguliere achterklep, terwijl de eerste Logan MCV nog bestelwagen-achtige achterdeurtjes had. Die eerste Logan MCV kreeg overigens ook zeven zitplaatsen. Of dat ook voor de nieuwe geldt is de vraag, want nu heeft Dacia immers ook de Lodgy in het gamma. Een scenario waarbij één auto (deze) zowel Logan MCV als Lodgy opvolgt, is echter ook denkbaar. De Lodgy is alweer zo’n negen jaar op de markt, dus een moderner alternatief zou ook voor een budgetmerk als Dacia niet gek zijn.