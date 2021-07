Dacia neemt nieuwe zevenzitter mee naar IAA

Dacia neemt een nieuwe zevenzitter mee naar de IAA die in september voor het eerst in München plaatsvindt. Hoewel Dacia al vrijgeeft dat de nieuwkomer een fors model is, is het nog niet helemaal helder welk nieuw model de Roemenen tijdens de IAA lanceren.

Dacia zeilt op een stevige vernieuwingswind. Het merk heeft in relatief korte tijd de nieuwe elektrische Spring en de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan gepresenteerd. Daar komt bij dat succesnummer Duster zeer recent een subtiele facelift kreeg. Dat Dacia voorlopig nog niet tot bedaren is gekomen, bewijst het door een nieuwe zevenzitter aan te kondigen.

Kijken we naar het huidige modellengamma van Dacia, dan is de Lodgy de enige zevenzitter van het merk. Die Lodgy werd in 2012 gepresenteerd en is een van de laatste conventionele MPV's die je - ook nog eens voor een relatief bescheiden prijs - anno 2021 kunt kopen. De tijd van MPV-achtigen lijkt voorbij en dat maakt het onwaarschijnlijk dat Dacia de Lodgy een directe opvolger geeft. Toch houdt het merk vast aan het concept van een zevenzitter, maar welk model we tijdens de IAA kunnen verwelkomen, is nog niet helemaal helder.

We weten dat Dacia een grotere SUV dan de Duster in het vat heeft zitten, een auto waar het merk met de Bigster Concept al een concrete vooruitblik op gaf. De patentplaten van de definitieve productieversie van die auto kon AutoWeek je eerder al laten zien. De definitieve productieversie van die SUV zou zomaar een zevenzitter kunnen worden, zeker gezien de afnemende populariteit van MPV's als de Lodgy en de hype die nog altijd om cross-overs en SUV's hangt.

Een andere optie is dat Dacia de opvolger van de Logan MCV meebrengt naar München. Van die nieuwe stationwagon op basis van de nieuwe Logan zijn al meerdere keren testexemplaren gesnapt. Die nieuwe Logan MCV - waarvan het dus nog maar de vraag is of hij niet 'Lodgy' gaat heten - lijkt stevig te groeien ten opzichte van zijn Sandero- en Logan-broertjes. Daarmee lijkt Dacia het concept van de eerste Logan MCV te volgen, die had namelijk een 27 centimeter langere wielbasis dan de hatchback en sedan. Die oer-Logan MCV was naast als vijfzitter ook met zeven zitplaatsen te krijgen. Omdat deze nieuwe Dacia al meermaals in testkostuum is gesnapt, lijkt het aannemelijk dat dit de auto is die in september zijn publieksdebuut beleeft.