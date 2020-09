Dacia Sandero én Logan compleet in het nieuw

Dacia presenteert in één klap een compleet nieuwe generatie Sandero, en daar hoort niet alleen een volledig herziene Stepway-versie bij, maar ook een tot op het kleinste moertje gewijzigde Logan. Het spreekt voor zich dat de jongste Sandero en Logan moderner zijn dan hun voorgangers, maar niet eerder was het tweetal zo actueel. Waar de uitgaande Sandero en Logan het namelijk met het relatief eenvoudige en op leeftijd zijnde M0-platform moeten doen, staat de nieuwe generatie op Renaults kakelverse CMF-B-platform. Inderdaad, de modulaire basis die je onder de Renault Clio, Captur én Nissan Juke vindt.

Zowel de nieuwe Sandero als Logan is na de generatiewissel een stukje groter dan zijn voorganger. Sterker nog, de platformwissel levert de Sandero zelfs een grotere wielbasis dan de Renault Clio op. De Sandero is 4,06 meter lang en heeft een wielbasis van 2,60 meter. Dat is 1,5 centimeter meer dan zijn voorganger en zelfs een dikke 2 centimeter meer dan bij de Clio. De wielbasis van de Logan Sedan is identiek aan die van de Sandero. De Logan Sedan komt wederom niet naar Nederland, terwijl de MCV zelfs geheel van het toneel verdwijnt. Die extra centimeters komen overal in het interieur terug, al hebben ze pas écht een positieve uitwerking op de ruimte achterin. Achterpassagiers hebben in de nieuwe Sandero en Logan 4,2 centimeter meer beenruimte dan in de vorige generaties. Ook zijn de Roemenen in de breedte iets uitgedijd, wat 0,8 centimeter extra schouderruimte achterin oplevert. De bagageruimte van de Sandero en Sandero Stepway is met een inhoud van 328 liter in totaal 8 liter groter dan die van hun voorgangers. De Logan Sedan kan met 528 liter nog meer bagage meezeulen.

Design

De Sandero en Logan zijn tot op het kleinste moertje nieuw, maar toch als Dacia herkenbaar. De jongste modellen worden overgoten met een frisse en voor het merk vrij uitgesproken nieuwe designtaal. In de herziene, aanmerkelijk plattere koplampen is de dagrijverlichting in Y-v0rm geboetseerd, een designelement dat volgens Dacia op meer modellen terugkeert. In de achterlichten komen we een vergelijkbare lichtsignatuur tegen. De horizontale lijn van de led-verlichting loopt optisch over in de boven de grille geplaatste chroomstrips. Doordat de spoorbreedte van de Sandero en Logan zowel voor als achter aan beide kanten met 1,5 centimeter is vergroot, vullen de wielen de wielkasten fraaier op dan bij de huidige modellen. De wielkasten zelf zijn iets aangezet door de ietwat gewelfde carrosseriedelen. Al met al zijn de flanken van de Sandero en Logan dynamischer gelijnd dan voorheen. De bodemvrijheid is met 13,3 centimeter onveranderd groot.

Dacia heeft overigens de eenvoudige, omhoog scharnierende deurgrepen vervangen voor moderner aandoende exemplaren waarbij je de handgreep naar je toe trekt. Daarnaast verhuist de antenne van de voorkant van het dak naar de achterkant. Dat dak is aan de achterzijde overigens een centimeter lager dan bij de huidige modellen. Ook leuk: voortaan vind je geen zichtbare kofferklepontgrendeling meer op de achterklep. De ontgrendeling is voortaan fraai weggewerkt ín het deel waar je je vingers in steekt om de klep te openen.

Dacia Sandero Stepway

Geheel volgens de beste traditie is de Sandero Stepway de avontuurlijk aangeklede variant van de Sandero, die met zijn grotere bodemvrijheid en bumperwerk met zwarte accenten en zilverkleurige skidplates oogt alsof hij zich ook naast het asfalt op zijn gemak voelt. Daar kunnen zwarte kunststof randen rond de wielkasten natuurlijk niet bij ontbreken. Onder de grille is de aanduiding Stepway te lezen. Opvallend is het feit dat Dacia de Sandero Stepway een eigen motorkap geeft, met wulpsere vormen dan die van de gewone Sandero. De bodemvrijheid van de Stepway bedraagt 17,4 centimeter en is daarmee 4,1 centimeter groter. De Stepway staat standaard op 16-inch 'Flexwheels', stalen exemplaren die sterk op lichtmetalen wielen lijken. Lichtmetaal staat op de optielijst.

Het Stepway-concept komt verder weer tot uiting in de aanwezigheid van dakrails, al geeft Dacia de nieuwe Stepway volledig nieuwe aluminium exemplaren die modulair zijn opgebouwd. Je kunt er diverse delen opklikken, onder meer dwarsdragers. Eenvoudig, maar doeltreffend. Vanbinnen onderscheidt het model zich nauwelijks van de gewone Sandero. Het zijn enkel oranje stiksels op het meubilair en deurpanelen die samen met Stepway-logo's voor wat meer levensvreugde moeten zorgen.

Interieur

Naast het exterieur is ook het binnenste van de Dacia's volledig op de schop gegaan. In het nieuwe, aanmerkelijk modernere interieur is het optionele infotainmentsysteem min of meer los op het dashboard geplaatst. Het zit op een fijnere plek dan in de uitgaande exemplaren waar het zelfs onder de ventilatieroosters is geplaatst. Het scherm is met een diameter van 8-inch een volle inch groter dan voorheen. Dacia heeft wat infotainment betreft drie opties. De basisversies krijgen Media Control, een afdekklep waar je je smartphone onder kunt klikken. Erna volgt Media Display, het infotainmentsysteem met 8-inch scherm. Media Nav is de uitgebreidere versie van dat systeem dat niet alleen een navigatiefunctie heeft, maar dat ook Apple CarPlay en Android-Auto-ondersteuning via Bluetooth biedt.

Opvallend is dat Dacia vasthoudt aan een ietwat onhandige plaatsing van de USB-poort. Momenteel zit die aan de bovenste rand van het infotainmentscherm. In de nieuwe Dacia's krijgt de USB-poort een plek tussen het optionele infotainmentscherm en het instrumentarium. Die klokkenwinkel is overigens volledig gewijzigd en bestaat voortaan uit een eenvoudig display met aan de linkerkant de toerenteller en rechts de snelheidsmeter. Dacia houdt vast aan de draaiknoppen voor de bediening van de klimaatregeling, al zijn ze net als in de Duster en Renault Clio uitgerust met een digitaal displaytje in de draaiknoppen zelf. Leuk detail: over nagenoeg de gehele breedte van het dashboard loopt een met stof afgewerkte strook die het in twee lagen verdeelt. Goed nieuws voor wie in de huidige Sandero en Logan moeilijk een prettige zitpositie kan vinden: voortaan is het stuurwiel ook in de diepte te verstellen. De bestuurdersstoel is daarnaast in hoogte verstelbaar. De Dacia's profiteren daarnaast van de komst van een elektronische handrem. De aflegruimte in het interieur is met 2,5 liter toegenomen tot 21 liter. Een middenarmsteun met opbergbak is nieuw.

Passieve en actieve veiligheidssystemen doen hun intrede. Zo zijn zes airbags voortaan standaard en beschikken de Roemenen af fabriek over de verplichte SOS-knop. Een snelheidsbegrenzer is eveneens standaard. Afhankelijk van de gekozen versie zijn ook systemen als Emergency Brake Assist, dodehoekdetectie, parkeersensoren voor en achter en Hill Start Assist leverbaar. Ook een interessante optie: de Sandero en Logan zijn voor het eerst met een elektrisch te openen schuif-/kanteldak verkrijgbaar.

Motoren

Op de internationale motorenlijst zet Dacia een atmosferische 1.0 driecilinder benzinemotor die SCe 65 heet. Die krachtbron is overigens niet in de Sandero Stepway verkrijgbaar. Deze instapmotor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Daarboven zet Dacia de TCe 90 benzinemotor, een driecilinder van 90 pk die zowel met een handgeschakelde zesbak als met een CVT-automaat beschikbaar komt. De krachtigere TCe 100, 115 en 130 blijven dus voorbehouden aan de Duster en de Lodgy. Wél profiteren de nieuwe Sandero en Logan van de nieuwe TCe 100 Eco-G-motor, een 100 pk sterke geblazen 1.0 driecilinder die naast benzine ook lpg lust. Die lpg-versies hebben een 50 liter gastank met een bruikbare capaciteit van 40 liter. Die gastank heeft geen gevolgen voor de bagageruimte. In combinatie met de benzinetank van 50 liter hebben de Sandero en Logan op autogas een actieradius van 1.300 kilometer.

Betekent het moderne CMF-B-platform ook dat de nieuwe Sandero en Logan geëlektrificeerd worden, zoals de Clio en de Captur? Nee. Dacia is van mening dat de hierboven genoemde motoren vooralsnog prijstechnisch het beste aansluiten op de wensen van de klant. Die zouden volgens Dacia nog niet bereid zijn méér geld uit te geven voor een stekkerauto van het merk.

Dacia Nederland

Sinds de herintroductie van Dacia in Nederland heeft het zo'n 52.500 mensen tot aankoop van één van de Roemeense modellen verleid. De Logan is met ruim 20.000 verkochte exemplaren het populairste type in ons land gebleken, gevolgd door de Sandero en de Duster, waarvan er respectievelijk ruim 17.000 en bijna 11.000 stuks de showroom verlieten. De ultieme prijspakker is misschien wel de Lodgy. De zowel met vijf als met zeven zitplaatsen leverbare MPV is op de Nederlandse markt veruit de goedkoopste balzaal op wielen. Sinds 2012 zijn er een kleine 3.000 exemplaren van verkocht. Van de Dokker zijn tot op heden een kleine 1.000 exemplaren aan de man gebracht.

Vooral met de Sandero scoort Dacia in Europa behoorlijk. Sinds 2007 heeft Dacia er in ons werelddeel al 2,1 miljoen exemplaren van verkocht. Maar liefst 1,3 miljoen daarvan, zo'n 65 procent, was uitgevoerd als Stepway. Daar komen nog de als Renault in Zuid-Amerika en Rusland verkochte Sandero-aantallen bovenop.