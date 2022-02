Koopwijzer - Dit moet je weten over de Dacia Logan MCV

Je koopt een Dacia niet voor het imago. Je koopt hem voor zijn value for money. Het liefst op lpg en in de geliefde Stepway-uitvoering. Een verstandige keuze? De koopwijzer brengt uitkomst.

Dacia is sinds het begin van dit millennium het budgetmerk van Renault. Eerst met de inmiddels tot cultauto gebombardeerde Logan sedan. Dacia heeft echter nog meer in zijn mars. Het verrast vriend en vijand met de Duster én de Maximum Capacity Vehicle ofwel de Logan MCV, een zevenzits stationwagon met ‘barn doors’ à la Mini Clubman voor de prijs van een Toyota Aygo. De eerste generatie uit 2009 is er in zijn goedkoopste gedaante voor net geen 10 mille. Dat kan zelfs Dacia niet lang volhouden. Het tweede model vanaf 2013 transformeert tot een gewone stationwagon en kost dan inmiddels € 11.590. Dat is nog steeds goedkoop. Vervolgens breidt het aanbod gestaag uit met onder meer de Duster, Lodgy, Dokker en Sandero. Alle modellen stoelen op één gedachte: veel auto voor minder geld dan de concurrentie.

Een Dacia is altijd gebaseerd op Renault-techniek en loopt onder meer van de productieband in Roemenië en in het Marokkaanse Tanger. Omdat diesels in het verdomhoekje zijn gedreven, heeft Dacia de 90 pk 1.5 dCi in 2018 laten vallen en concentreert het zich op benzinemotoren met drie cilinders. Er valt niets meer te kiezen; wat rest is de 0.9 TCe. Voor onder meer Nederland bouwt het de TCe 90 en TCe 90 Bi-Fuel versies, een geliefde benzine-lpg-combinatie. Er zijn legio uitrustingsniveaus, waarvan de Ambiance de basis vormt. Elementaire voorzieningen als cruisecontrol, een verstelbaar stuur, in hoogte verstelbare stoelen, airco, parkeersensoren en een buitentemperatuurmeter zijn op deze uitvoering geschrapt. Wie voor de duurste Prestige kiest, verwent zich wel met deze items, aangevuld met lichtmetalen wielen, stuurbediening, usb- en aux-aansluitingen en navigatie. Wie het nog verder hogerop zoekt, gaat voor de Stepway, een Logan MCV met ogenschijnlijke terreinaspiraties - hoewel zonder vierwielaandrijving.

Calculeren

Hoe basic de Dacia’s aanvankelijk ook waren, het merk ontkwam er niet aan om met zijn tijd mee te gaan. Los van aangescherpte emissie- en veiligheidseisen stopt het nu meer moeite in design - tot voor kort onder aanvoering van Nederlander Laurens van den Acker - maar let het tegelijkertijd op de kosten. Er zit nu eenmaal minder marge op auto’s uit de onderste prijsregionen. Een dergelijke auto ontwikkelen en bouwen kan alleen met een zeer strakke calculatie. Vergelijk daarom eens de eerste generatie Logan MCV met de tweede, die vanaf 2013 de showrooms bevolkt. De eerste is gebaseerd op de Logan en heeft nog twee (duurder te produceren) openslaande achterdeuren. De huidige, die is gebaseerd op de Sandero, heeft een grote achterklep. De eerste was er als zevenzitter, nu passen er hooguit vijf personen in. Wie tegenwoordig het E-elftal op zaterdag pertinent met een nieuwe Dacia naar de voetbalclub wil brengen, is aangewezen op de Lodgy of op de nog meer no-nonsense Dokker.

Hoewel de huidige Logan MCV geen derde zitrij meer heeft, is er nog steeds plenty ruimte voor de achterpassagiers. Minpunten zijn slechts de zittinglengte van de voorstoelen, die voor lange Nederlanders aan de korte kant is, en het gebrek aan grote vakken en bakken, zoals een dashboardkastje van formaat. De tweede MCV biedt in zijn segment nog immer de grootste bagageruimte per euro. Het is begrijpelijk dat de prijs­bewuste consument deze Dacia een voor de hand liggende optie vindt. De vraag is nu, na twee decennia Dacia: hoe houdt het merk zich, en in het bijzonder de tweede modelreeks van de Logan MCV?

Techniek

Ons fotomodel betrekken we deze keer van Autobedrijf De Groot in Veenendaal: een 0.9 TCe van negen jaar oud met bijna 125.000 kilometer ervaring. Zoals gezegd deelt Dacia de techniek met modellen van moeder­bedrijf Renault, zoals de Clio. Deze krachtbron blinkt uit in betrouwbaarheid. Eigenaren mopperen hoogstens over het inhouden van de motor als de airco-compressor inschakelt. Die vreet nu eenmaal vermogen en hoe kleiner de motor, hoe beter je dat voelt. De cruisecontrol krijgt er van tijd tot tijd van langs omdat die de snelheid van de auto niet helemaal constant weet te houden. Nu we in de koude periode leven, komt een relatief veelgehoorde klacht bovendrijven: in koude omstandigheden kan er zich vocht ophopen in de onderste slang van de tussenkoeler. Als dat bevriest, houdt de krachtbron in en in het uiterste geval loopt hij zelfs helemaal niet.

Elektrische storingen komen in geringe mate voor. Er vallen wel eens remlichten uit, wat te wijten is aan een doorgebrande zekering. Bij in Tanger gebouwde MCV’s (september 2017 - oktober 2019) komen blokkerende contactsleutels in het slot voor. Hiervoor is een terugroepactie op touw gezet. Verder wil de laadindicatie op de accu vaker dan gebruikelijk het leven laten. Gevolg is dat de motor niet meer aanslaat doordat de sensor niet meer functioneert. Sommige bezitters hebben een doorgebrande remlichtzekering geconstateerd en frequenter brandt het ‘check engine’ lampje als gevolg van een losse stekker achter het contactslot.

Carrosserie

Zes jaar carrosseriegarantie zit er op een Dacia, iets korter dan het gemiddelde. Aan vroege Dacia’s knaagde de roestduivel, maar deze MCV heeft daar korte metten mee gemaakt. Sommige eigenaren bekritiseren de lakkwalitei; ze maken gewag van een snel slijtende toplaag. Poetsen zij hun MCV dan zo uitputtend? Op de brug bij De Groot constateren we slechts beginnende roest op lasnaden van draagarmen. Verder houdt zo’n negenjarige Logan MCV zich uitstekend. We verdenken hooguit de uitlaatpijp, die verder dan gemiddeld genomen is aangetast. Die zal geen autoleven mee gaan. Hoeft ook niet, want het is nu eenmaal een vervangingsdeel.

Een rondje om de auto brengt evenmin schokkende zaken aan het licht. Het opvallendst is de dorpel, die uit verschillende delen bestaat en ter hoogte van het achterportier weinig accuraat is aangehecht. Normaliter bestaat zo’n zijwand uit een volledig geperst stuk. Hier merk je de besparing en scherpe calculatie: de Dokker en de Lodgy maken gebruik van dezelfde delen.

Interieur

Eerst de klachten van gebruikers: de zijruiten gaan niet elektrisch open en dicht, er ontbreekt een zelfdimmende spiegel, de navigatie gaat traag, er is geen automatische verlichting en ook een elektrische handrem, automatische airco, inklapbare spiegels en uitgebreide stuurverstelling ontbreken. Is dat erg? Voor de een wel, de ander kan het missen als kiespijn. Als je de Logan MCV al kunt betichten van een laag kwaliteitsniveau, dan betreft dat het interieur. En met name het materiaalgebruik. Hier voel je de hand van de vrekkige boekhouder. Je voeten staan op tapijt dat te vlot krult en de goedkope plastics op de deurpanelen krijgen bij wijze van spreken al krassen als je er te lang naar kijkt.

De kunst van het weglaten van isolatie­materiaal drukt het gewicht, maar drukt ook op het gehoor. Vanaf 80 km/h is de Dacia al rumoerig. Neem dit vooral mee tijdens de proefrit. Trap dat gaspedaal in en verneem de gonzende geluiden in het ruimtelijke interieur, dat zich als een klankkast ontpopt. En neem ook de bandengeluiden in je op. Je hoeft er de auto niet per se voor te laten staan, maar weeg het wel mee in je besluit om het koopcontract te tekenen. Voor de snobistische E-pupil mag deze Logan MCV dan niet de hipste auto zijn, maar hij zit er samen met zijn lotgenoten best goed in. Je kunt ze meteen leren wat zwengelen inhoudt: de achterste zijruiten hebben immers geen elektrische bediening. Maar die kan ook nauwelijks stuk. En de sporttassen kunnen zonder problemen mee. Net als een hele kampeeruitrusting. Leg dan meteen een extra mat op de vloer als het tapijtje je lief is, want ook daar heeft meneer de boekhouder bespaard.

Conclusie

Leden vroege Dacia’s onder roest en ander ongemak, tegenwoordig is het merk boven alle twijfel verheven. Dacia is bedoeld voor zij die letten op de kleintjes. Hij past bij consumenten die hun geld liever besteden aan een prijzige fles wijn dan aan imago. Wat dat betreft is Dacia volledig klasseloos, pretentieloos en wars van snobisme – zoals ooit een Skoda of Lada dat was. Ach, van pretenties kun je niet leven, maar van een tevreden klantenkring des te meer. In een tijd waarin alles om imago en dikdoenerij draait, is een Dacia een welkome, sympathieke afwisseling. Deze Logan MCV bewijst dat het onder de regie van Renault liever geld steekt in kwaliteit die er werkelijk toe doet.

