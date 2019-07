Nieuwe BMW X6 gelekt

Het tempo waarmee BMW zijn X-modellen heeft vernieuwd, is nagenoeg ongekend. In zo'n drie jaar tijd introduceerde het merk nieuwe generaties van zowel de X1 als de X3 en X4 en met de X2 voegde het merk ook nog eens een nieuwe X-variant aan zijn SUV-familie toe. Vorig jaar lanceerde BMW ook nog eens een nieuwe generatie van de X5 en dat betekent dat een nieuwe X6 niet lang op zich laat wachten. Op diverse digitale kanalen, waaronder BMW Blog, zijn de eerste afbeeldingen van de nieuwe, derde generatie X6 verschenen.

Net als de vorige generatie X5 is ook de huidige X6 geen lang leven beschoren. De in 2014 in Parijs gepresenteerde 'coupé-broer' van de toen actuele X5 draagt spoedig namelijk al het stokje over aan de X6 die we op deze foto's zien. Met zijn horizontaal georiënteerde lichtunits aan de achterzijde en de vorm van de verlichting zelf, is de bilpartij van de nieuwe X6 helemaal in lijn met die van kleinere broer X5. De kentekenplaat achter zit voortaan niet meer in de achterklep, maar krijgt een plek in de achterbumper. Aan de voorkant zien we bekende lijnen, al is de grille anders van vorm dan bij de X5.

Reken overigens op de komst van een xDrive40i én een sportief ingestelde M50i. Die laatste M Performance-variant komt net als dezelfde variant van de X5 over 530 pk te beschikken. Op termijn moet die smaak zijn meerdere erkennen in een échte M-versie, een naar verwachting 600 pk sterke smaak die ook het gamma van de X5 moet gaan verrijken. Dieselen gaat straks mogelijk zijn met onder andere een xDrive30d- én een 400 pk sterke M50d-variant.