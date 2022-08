Wereldwijde EV-verkoop fors gestegen, BYD grootste fabrikant

De verkoop van volledig en deels elektrische auto's neemt in rap tempo toe. China is de grootste markt, het Chinese BYD verkoopt wereldwijd de meeste stekkerauto's. Tesla is marktleider bij de volledig elektrische auto's.

De wereldwijde verkoop van elektrische auto's en plug-in hybrides lag in de eerste zes maanden van dit jaar 63 procent hoger dan vorig jaar. Dat meldt onderzoeksbureau Canalys, dat stelt dat er dit jaar tot en met juni wereldwijd 4,2 miljoen stekkerauto's de showroom verlieten. Meer dan de helft daarvan werd in China verkocht. Die 2,4 miljoen Chinese stekkerauto's waren goed voor ruim een kwart van alle verkopen in het Aziatische land, de belangrijkste markt voor autoverkopen. Vergeleken met vorig jaar is de EV-verkoop in China met 118 procent gegroeid.

In Europa was het eerste halfjaar met 1,1 miljoen stuks één op de vijf verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch of een plug-in hybride. Qua verkoopaantallen gaat het om een groei van 9 procent. Op zich een stevige groei, maar niets vergeleken met die in China. Canalys gaat al zover om te zeggen dat 'het momentum eruit is' in Europa. Europa is na China wel de grootste markt voor stekkerauto's, met een aandeel van 27 procent. De Verenigde Staten lopen nog wat achter, want met 413.000 EV's was slechts 6 procent van de auto's die daar werden verkocht een stekkerauto. De VS staat op de derde plaats van de grootste EV-markten, met 10 procent van de wereldwijde verkopen.

BYD en Tesla

Het Chinese BYD verkocht in het eerste halfjaar de meeste stekkerauto's en had 15 procent van de wereldwijde markt in handen, net iets meer dan de 14 procent van Tesla. Daar hoort de kanttekening bij dat het dan gaat om zowel BEV's als PHEV's. Tesla was namelijk wel de wereldwijde marktleider op het gebied van volledig elektrische auto's. Het Chinese SAIC en Volkswagen stonden gezamenlijk qua verkoop van stekkerauto's op de derde plaats met 9 procent. Geely, moederbedrijf van onder meer Volvo en Polestar, volgt met een verkoopaandeel van 6 procent.