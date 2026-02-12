Nieuw logo en nieuwe beloftes voor BMW’s Alpina

Alpina was altijd de tuner-die-we-geen-tuner-mochten-noemen. Het bedrijf ‘veredelde’ BMW’s op geheel eigen en daadwerkelijk unieke wijze, met een focus op hoge kwaliteit, comfort en stijl in plaats van pure sportiviteit. Nu heeft BMW Alpina in de eigen gelederen opgenomen en dan is verandering onvermijdelijk. Dat begon al eens met een nieuwe typografie, maar nu moet ook het Alpina-logo eraan geloven. Geen zorgen voor liefhebbers: de gasklephuis en de krukas in het logo maken niet plaats voor een accupakket en een warmtepomp. Het blijft dus bij de traditionele, mechanische motorcomponenten, maar dan wel in een iets strakkere en gemoderniseerde vorm. Het logo is nu kleurloos en bovendien in ‘2D’ uitgevoerd, wat naar verluidt beter werkt bij digitale toepassingen.

BMW noemt Alpina ‘een exclusief nieuw merk onder de hoede van BMW Group’. Het merk staat voor ‘een uitzonderlijke balans tussen ultiem rijcomfort en hoge prestaties’. Dat klinkt alvast als het Alpina dat we al zo lang kennen. De vraag is natuurlijk hoe BMW dat precies gaat vormgeven. Alpina kan worden omgetoverd tot een label als M of zelfs een optisch pakketje als M Sport, maar bij BMW hebben ze het over ‘op zichzelf staande modellen’. Er blijft dus nog genoeg te gissen over, maar Alpina lijkt zijn kernwaarden trouw te blijven. BMW belooft bijvoorbeeld een vernieuwde versie van het klassieke 20-spaaks wielontwerp, maar ook standaard in hoogwaardig leer uitgevoerde interieurs en verregaande personalisatiemogelijkheden. De BMW Alpina-modellen – BMW blijft BMW er zelf op deze manier bij zetten – zullen worden geproduceerd in geselecteerde BMW-fabrieken die ‘volledig zijn ingericht om te voldoen aan de hoge standaarden van dit nieuwe en exclusieve merk’. En het logo is vast binnen.