De 10 goedkoopste elektrische SUV's en cross-overs

Wat elektrificatie betreft loopt de Nederlandse automarkt samen met die van landen als Noorwegen voorop in Europa. Er zijn fiscale stimulansen en ook de in een relatief korte tijd uit de grond gestampte laadinfrastructuur zorgt ervoor dat de elektrische auto in ons hoekje van de wereld goed gedijt. Natuurlijk is de elektrische auto elders in de wereld steeds verder aan het democratiseren door een samenspel van een groeiende vraag en een groter wordend aanbod van 'betaalbare' elektrische auto's. In deze Top 10 zetten we 10 goedkoopste cross-over's en SUV's voor je op een rij die je op moment van schrijven in Nederland kunt kopen. Die Top 10 ziet er opvallend anders uit dan vorig jaar.

Net als vorig jaar is een elektrische auto van Chinese makelij de goedkoopste elektrische cross-over van Nederland. In 2020 mocht de MG ZS EV zich de goedkoopste elektrische SUV-achtige van Nederland noemen, maar in 2021 gaat de iEV7s JAC er met die titel vandoor. Voor €30.650 krijg je een 114 pk sterke elektrische compacte cross-over afgeleverd met een 39 kWh accu in zijn bodem, goed voor een actieradius van zo'n 250 kilometer.

Op plek twee staat de bekende MG ZS EV, al betreft het de gefacelifte variant die op technisch vlak grondig is verbeterd. De MG ZS EV had voorheen altijd een 44,5 kWh accu, maar is voortaan leverbaar met een 50,3 kWh groot pakket (Standard Range) en met een maar liefst 70 kWh (Long Range) metend exemplaar. De €31.985 kostende ZS EV Standard Range komt 320 kilometer ver, dik 20 procent meer dus dan de oude basisversie. De nieuwe MG ZS EV Long Range schopt het met zijn 70 kWh accu zelfs tot een actieradius van 440 kilometer, al moet je daar wel €35.985 voor aftikken.

De MX-30 van Mazda sluit het ereschavot af en eindigt met een vanafprijs van €32.990 op de derde plek. Deze vanafprijs geldt voor de naamloze basisversie, een variant die net als alle andere MX-30's een 145 pk sterke elektromotor en een 35,5 kWh accu in zijn bodem heeft. Wie de zo'n 200 WLTP-kilometers die je daarmee ver komt te min vindt, moet even geduld hebben. Volgend jaar komt de MX-30 namelijk met een rotatiemotor als range-extender naar Nederland!

Stellantis

In korte tijd hebben de merken van Stellantis een arsenaal aan compacte elektrische cross-overs op autoland afgevuurd. De eerste Stellantis-EV in deze lijst is van Franse komaf en is meer dan extravagant vormgegeven. We hebben het over de Citroën ë-C4, een elektrische cross-over die vanaf €33.990 van eigenaar wisselt en die daarmee goed is voor een vierde plek. De techniek van deze EV komen we straks onder een heel stel modellen van Stellantis tegen. Dat betekent: een 50 KWh accu en een 136 pk sterke elektromotor op de vooras.

Met een vanafprijs die slechts €5 boven die van de Citroën e-C4 ligt staat de gefacelifte Hyundai Kona Electric op de vijfde positie. De nog eigenwijzer dan voorheen vormgegeven Kona Electric kost minimaal €33.995 en eindigt daarmee op de vierde plek. Het betreft de versie met 39 kWh accu en 136 pk sterke elektromotor. De Kona is er ook weer met 64 kWh accu en 204 pk sterk elektrohart, maar daar ben je minimaal €37.995 voor kwijt.

Op naar de tweede elektrische Stellantis-cross-over in deze Top 10. We hebben het over de Opel Mokka-e, de elektrische versie van de medio vorig jaar geïntroduceerde nieuwe Mokka. De Mokka-e in basistrim is goed voor de zesde plek en moet het weliswaar met een 7,4 kW boordlader doen, maar heeft wel dezelfde 136 pk sterke elektromotor en 50 kWh accu als zijn duurdere broertjes. Het tweede Franse broertje van de Mokka-e volgt op de zevende plek. We hebben het dan over de Peugeot e-2008 met exact dezelfde aandrijflijn die als Active vanaf €34.730 in de orderboeken staat.

Vertrouwd of onbekend

De vertrouwde Kia e-Niro staat, met 39,2 kWh accu en uitgevoerd als ComfortLine op de achtste plek. De versie met 64 kWh kost in diezelfde uitmonstering €38.995, maar valt buiten de Top 10. De populaire e-Niro wordt gevolgd door de derde en laatste auto van Chinese makelij in deze Top 10. Net als de nummer één is dat een minder bekende: de Seres 3. De Seres 3 heeft een 52 kWh accu en komt daar tot 320 kilometer (WLTP) ver mee op een acculading. De voorwielaangedreven cross-over heeft een 163 pk sterke elektromotor op de vooras en is er slechts in één riant bedeelde uitvoering. Z'n vanafprijs van €37.995 levert de Seres 3 een negende plek op in deze Top 10.

De laatste compacte EV van Stellantis is direct de hekkensluiter van de lijst: de DS 3 Crossback E-Tense, een EV wiens optische glimmers gepaard gaan met een hoger prijskaartje. De DS Crossback E-Tense is er in Nederland vanaf €38.190, al heb je dan wel direct de Performance Line-uitvoering. Hij eindigt op plek 10.

Buiten de boot

De complete Top 10 van goedkoopste elektrische SUV's en cross-overs heeft een vanafprijs van minder dan €40.000. De vorig jaar opgestelde lijst zag er fors anders uit. Vanaf de vierde plek (Peugeot e-2008) werd de grens van 40 mille al doorbroken om op te lopen tot maar liefst bijna €70.000 voor de nummer 10 van de lijst, de Audi E-tron 55 Quattro. Auto's waarmee we deze editie nog hadden kunnen aanvullen zonder de 40 mille te doorbreken, zijn de Aiways U5 (€39.950) en Lexus UX300e Electric (€39.990).

Top 10 goedkoopste elektrische SUV's en cross-overs

Merk en model Vanafprijs (€) 1 JAC iEV7s € 30.650 2 MG ZS EV € 31.985 3 Mazda MX-30 € 32.990 4 Citroën e-C4 € 33.990 5 Hyundai Kona Electric € 33.995 6 Opel Mokka-e € 34.399 7 Peugeot e-2008 € 34.730 8 Kia e-Niro € 35.995 9 Seres 3 € 37.995 10 DS 3 Crossback E-Tense € 38.190

UPDATE: Helaas stond de Citroën ë-C4 niet in onze database aangemerkt als SUV of cross-over waardoor die ten onrechte niet in de Top 10 stond. De ë-C4 is nu wel in de lijst opgenomen en staat op een zeer nette vierde positie. Hij drukt de Volkswagen ID4 uit de lijst.