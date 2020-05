In detail: nieuwe bestellers van Maxus

Maxus heeft het Belgische Alcomotive Groep aangehaakt voor de distributie van een stel nieuwe bestellers die de Chinese fabrikant onder meer in Nederland aan de man gaat brengen. We kennen de EV80 al even, de in de basis erg oude, maar in elektrische vorm toch enigszins relevante bestelwagen waar we zelfs al mee hebben gereden. Die EV80, die een kale vanafprijs van € 49.900 (exclusief btw) heeft, komt met zijn 56 kWh grote batterij 154 WLTP-kilometers ver. De bus, afhankelijk van de gekozen versie met een laadvermogen van 11 tot 15 kubieke meter, krijgt gezelschap van de eDeliver 3, de Deliver 3 en de Deliver 9. Van de elektrische eDeliver 3 en de grotere Deliver 9 met dieselmotor kan AutoWeek nu niet alleen meer specificaties, maar ook alle prijzen melden.

eDeliver 3

De eDeliver 3 is de volledig elektrische versie van de Delivery 3, een bestelbus die in China als V30 door het leven gaat. De eDelivery 3, in China E30 geheten, is een in de basis 4,56 meter lange bestelbus waarvan ook een verlengde versie komt, die zich over een afstand van 5,15 meter uitstrekt. De lange variant is met 1,78 meter net zo breed en met 1,9 meter net zo hoog als zijn kortere bestelbroeder. Het laadvolume van de korte versie bedraagt 4,8 kubieke meter, terwijl de lange versie tot 6,3 kubieke meter laadruimte biedt. Zowel de korte als de lange versie wordt aangedreven door een een 122 pk en 250 Nm sterke elektromotor. Ze zijn allebei beschikbaar met een 35 kWh groot accupakket en met een exemplaar met een capaciteit van 53 kWh. De korte versie komt met het kleine pakket 158 kilometer ver (WLTP) en weet met het grotere pakket tot 240 kilometer af te leggen. De langere variant houdt het met beide pakketten logischerwijs iets minder lang vol: 150 kilometer met het 35 kWh grote exemplaar en 230 kilometer met de grotere unit. De topsnelheid van de eDeliver 3 ligt in alle gevallen op 120 km/h. Het kleinste pakket is met een DC-snellader in 45 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden. Aan een 7,2 kW-lader heb je 6 (35 kWh) of 8 uur (53 kWh) nodig om het geheel weer helemaal vol te krijgen.

De standaarduitrusting van de eDeliver 3 lijkt niet verkeerd. In alle gevallen beschik je voorin over handbediende airco, cruisecontrol, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, verwarmbare voorstoelen, een DAB+-radio met Bluetooth die gekoppeld is aan een 7-inch display en zelfs een verwarmd stuurwiel is van de partij. Aan de bijrijderskant beschikt de bus ook nog eens over een schuifdeur. De korte eDeliver 3 kost met het 35 kWh accupakket € 31.990, de versie met het grote pakket wisselt vanaf € 35.990 van de hand. Liever de langste eDeliver 3? Reken voor die twee varianten dan op bedragen van respectievelijk € 33.490 en en € 37.490.

Deliver 9

De Deliver 9 is een sterk op de Ford Transit lijkende besteller die vooralsnog in één lengtemaat naar ons land komt. De 5,94 meter lange bus is 2,11 meter breed, 2,54 meter hoog en heeft een laadvolume van 11 kubieke meter. Het laadvermogen van deze in China V90 geheten bestelbus ligt op 1.270 kilo. Onder de kap geen elektromotor, maar gewoon een 2,0-liter viercilinderdiesel die 163 pk en 375 Nm levert. Deze machine is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak die het vermogen naar de achterwielen dirigeert.

Ook de basisversie van deze grotere bestelbus valt wat uitrusting betreft bepaald niet tegen. Basisuitvoering Base heeft onder meer al led-dagrijverlichting, drie zitplaatsen voorin, handbediende airco, cruisecontrol, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, parkeersensoren achter en een radio met Bluetooth-ondersteuning. Interessant is ook wat de Deliver 9 op veiligheidsgebied te bieden heeft. De besteller beschikt namelijk standaard over Forward Collision Warning, zes airbags, Lane Departure Warning, dodehoekdetectie en Lane Change Assist. Hoger op de lijst staat de Luxury, een variant die onder meer led-koplampen en -achterlichten, lichtmetalen wielen, mistlampen, een regensensor, parkeersensoren voor, en een aan een 10-inch display gekoppeld multimediasysteem dat Android Auto en Apple CarPlay ondersteunt aan de basisuitrusting toevoegt. Deze Luxury heeft tevens achterportieren die tot 270 graden openslaan (Base: tot 180 graden). De kale vanafprijs van de Base is vastgesteld op € 29.900. De Luxury mag vanaf € 32.990 mee. Alle prijzen zijn uiteraard exclusief btw.

Maxus heeft momenteel dertien verkoop- en servicepunten in Nederland, waaronder in Zaandam, Amsterdam, Almere, Venlo, Waddinxveen, Schiphol en een tweetal in Rotterdam.