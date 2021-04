Musk: 'Model Y populairste auto ter wereld in 2022/2023'

Volgens Tesla-CEO Elon Musk is het 'aannemelijk' dat de Tesla Model Y in de nabije toekomst de bestverkochte auto ter wereld wordt. Dat beweerde de excentrieke miljardair op de presentatie van de kwartaalcijfers van Tesla. De autofabrikant noteerde in de eerste drie maanden van dit jaar wederom zwarte cijfers.

Het eerste kwartaal van het jaar heeft Tesla niet bepaald windeieren gelegd. Het merk leverde met 184.800 exemplaren meer auto's af dan verwacht en boekt daarmee een omzet van bijna 10,9 miljard dollar, omgerekend ruim €9 miljard. De operationele winst bedraagt omgerekend €492 miljoen. Tesla zegt een verlaging van de productiekosten te hebben gerealiseerd, waardoor de marge per auto hoger is geworden. Deels verantwoordelijk voor de winst is de opbrengst van de verkoop van bitcoins, die 272 miljoen dollar (€225 miljoen) bedroeg. Met die transactie maakte Tesla ten opzichte van de investering een winst van 100 miljoen dollar (€82,8 miljoen), liet financieel directeur Zachary Kirkhorn weten.

Die verkoop betekent overigens niet dat Tesla de cryptomunt bij het grofvuil zet. "We geloven op lange termijn in de waarde van de bitcoin", aldus Kirkhorn. "Het is onze bedoeling om wat we hebben voor de lange termijn vast te houden en door te gaan met het vergaren van bitcoins uit de verkoop van onze auto's." Begin februari maakte Tesla bekend dat het 1,5 miljard dollar had geïnvesteerd in bitcoins en dat het de digitale munt in de toekomst als betalingsmiddel wilde gaan accepteren. De verkoop ging er volgens topman Elon Musk vooral om te bewijzen dat bitcoins voor Tesla een alternatief kunnen zijn voor contanten. Hij twitterde dat hij geen bitcoins heeft verkocht die hij persoonlijk in bezit heeft.

Model Y nieuwe bestseller?

In de presentatie van de kwartaalcijfers geeft Tesla aan dat de Model Y de potentie heeft om "the best-selling vehicle of any kind globally" te worden. Oftewel, de bestverkochte auto ter wereld. Volgens Tesla verbetert het productietempo van de Model Y in Shanghai namelijk snel en boekt men ook vooruitgang als het gaat om de twee nieuwe fabrieken in Berlijn en Texas. Musk bevestigt de claim nog eens op Twitter: "Het lijkt vrij waarschijnlijk gebaseerd op de verwachte omzet in 2022 en het waarschijnlijke totale aantal auto's in 2023," zegt hij in een reactie op een twitteraar die het statement aanhaalt. Het is niet de eerste keer dat Musk de lat hoog legt. Of de voorspelling uiteindelijk realiteit gaat worden, is nog maar de vraag.