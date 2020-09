Modeljaarupdate voor Maserati Ghibli, Quattroporte en Levante

Nog een Maserati-bericht? Ja, nóg een Maserati-bericht. Er is nu eenmaal een heleboel nieuws vrijgekomen uit Modena. Zo is het nu duidelijk wat modeljaar 2021 brengt voor de Ghibli, de Quattroporte en de Levante.

We hopen van harte dat er onder de vaste bezoekers geen mensen zijn met een grondige afkeer van het merk Maserati. Sinds afgelopen dinsdag is dit het negende bericht over het illustere Italiaanse merk, dat rondom de onthulling van de Maserati MC20 een heleboel nieuws wereldkundig maakte.

Na de MC20 kregen we onder meer een inkijkje in de elektrische toekomst van Maserati. Die wordt al heel snel concreet, maar op de nog kortere termijn vinden we een kleine update voor de Levante, de Ghibli en de Quattroporte.

Die update komt niet uit de lucht vallen, want alle nieuwigheden zijn al geïntroduceerd op het razendsnelle Trofeo-trio op basis van dit drietal. In het geval van de Ghibli kreeg ook de (mild-)Hybrid-versie de nieuwe onderdelen al mee.

Trofeo-achterlichten

Officieel was er echter nog niet gezegd dat ook de andere uitvoeringen van deze modellen in aanmerking komen voor de update. In Modena bevestigt Maserati dat dat wel degelijk het geval gaat zijn. De achterlichten zijn het opvallendste deel van deze modeljaarupdate. Bij alle drie de modellen krijgen de lichtunits een andere indeling. De driehoekige ledsignatuur van voorheen wordt daarbij vervangen door een boemerang-vorm, die niet geheel toevallig doet denken aan de 3200 GT uit de jaren negentig. Bovendien zijn de lichtunits als geheel wat donkerder dan voorheen.

Een andere uiterlijke wijziging is in de grille te vinden. De verticale spijlen zijn bij auto’s van modeljaar 2020 nog enigszins afgerond, maar volgen voor editie 2021 de door de Trofeo uitgezette lijnen. Dat betekent dat iedere spijl wat strakker wordt, met een opstaand randje rondom. In tegenstelling tot de Trofeo-versie wordt het geheel niet per definitie in zwart afgewerkt, maar is chroom hier het uitgangspunt.

App

Bovendien krijgen alle drie de modellen de beschikking over het nieuwe MIA-infotainmentsysteem. Bij de Quattroporte en de Ghibli is dat gekoppeld aan een 10,25-inch scherm, terwijl de Levante z’n iets kleinere scherm mag houden. Iedere Maserati is vanaf nu ook ‘connected’, wat concreet onder meer betekent dat eigenaren hun auto in de gaten kunnen houden via de Maserati Connect-app.

Overigens wacht de Levante volgend jaar nog een kleine wijziging. De SUV krijgt dan de beschikking over de Mild-Hybrid-aandrijflijn die onlangs in de Ghibli werd gelanceerd. Een tweeliter, viercilinder benzinemotor werkt in deze auto’s samen met een kleine elektromotor 330 pk op.