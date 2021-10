Maserati Levante - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Maserati’s nieuwe SUV, de Grecale, is uitgesteld tot 2022. Als pleister op de wonde is de grotere Levante sinds kort leverbaar als Hybrid en dus voordeliger dan ooit. Is een instap-Levante een zinnig alternatief?

Maserati Levante GT Hybrid - €116.523

Je ziet: bij AutoWeek zijn we nooit te beroerd voor een welgemeend en goed doordacht advies, zelfs als dat advies slechts voor een microscopisch kleine doelgroep interessant is. Toch is het interessant om te zien dat de SUV-situatie bij Maserati momenteel volop in beweging is. De Grecale zit al een tijdje in het vat en blijft daar volgens de laatste berichten tot 2022 in zitten. Ondertussen ging de rest van het gamma weer eens op de schop, terwijl de Levante na de Ghibli het tweede model werd met een tweeliter viercilinder en een mild-hybrid-hulpje aan boord.

Dat 48V-systeem krijgt van Maserati de wat optimistische naam ‘Hybrid’ en zweert meteen trouw aan het GT-uitrustingsniveau, dat uitsluitend leverbaar is in combinatie met deze aandrijflijn. Daarmee ontstaat een nieuw basismodel dat daadwerkelijk goedkoper is dan de Levantes die hem voorgingen, in ieder geval in het door bpm geteisterde Nederland.

Niet langzamer

Wat je daarvoor krijgt? Allereerst dus die viercilinder, die de Levante met 330 pk exact even snel naar de 100 km/h stuwt als de 350 pk sterke V6 in de Levante Modena. Aan de buitenkant is de Levante Hybrid te herkennen aan wat subtiele blauwe accenten, bijvoorbeeld in het voorscherm en in de Maserati-drietand naast de zijruitpartij. Zoals het een echt basismodel betaamt is de auto uitgevoerd in uni-wit, wat uiteraard helemaal niemand gaat bestellen op dit model. Wie wat anders wil, moet echter hoe dan ook de knip trekken.

Ook de 18-inch wielen verwachten we niet vaak tegen te gaan komen op een Levante, of het moet in de winter zijn. Het Borea-lichtmetaal is het enige leverbare wiel in dit formaat, de rest is minimaal één maatje groter. Achter de dubbele spaken zien we grijze remklauwen. Blauw, rood, geel of zwart kan ook, maar niet voor niets. Andere kenmerken van een basis-Levante: xenon-koplampen, want adaptieve led-exemplaren kosten maar liefst €2.783 extra.

Drie kleuren leer

Voor het interieur is er wel goed nieuws. Uiteraard verlaagt Maserati zich niet tot het monteren van bekleding in een burgerlijk stofje, maar er kan ook nog eens zonder meerprijs worden gekozen uit drie leerkleuren. Behalve het ‘default’ zwart is er keuze uit bruin of beige, waarbij met name het bruin prima kleurt bij de koelkastwitte buitenzijde. Het plafond is nu eens niet zwart, maar grijs.

Denk overigens niet dat er niet kan worden bijbetaald voor Levante-bekleding. Het basisleer is leer, maar er bestaat ook nog zoiets als een ‘full premium’ lederpakket en tal van andere bekledingssoorten, waarvan de meerprijs kan oplopen tot bijna €10.000. Ook vraagt Maserati net als Porsche extra geld voor een gestikt logo in de hoofdsteunen, al blijft de schade hier met €350 wel beperkt.

'Black Plastic'

De afwerking van het interieur, in de vorm van de welbekende sierstrips, geschiedt bij de standaard Levante met glimmend zwart materiaal dat ‘Black Piano Plastic Interior Trim’ wordt genoemd. Tja, zo ren je als potentiële koper wel heel snel in de armen van één van de alternatieven, die echter wel minimaal €908 extra kosten. Even lekker zitten om bij te komen is gelukkig wel gratis, want 12-voudig elektrisch verstelbare stoelen en een elektrisch verstelbaar stuur zijn standaard. Op dat stuur zitten cruisecontrol-knoppen, maar voor adaptieve cruisecontrol – nota bene standaard op een Yaris – moet je bijbetalen. Het zit in een pakket met onder meer dodehoekwaarschuwing en een automatisch noodremsysteem, die dus ook niet standaard zijn.

Geen navigatie

Dat geldt ook voor een panoramadak, schakelflippers, premium-audio, stoelverwarming en zelfs een achteruitrijcamera, al zijn parkeersensoren weer wel standaard. Een elektrische achterklep is present, maar een voetsensor onder de achterbumper kost extra. Het infotainmentsysteem maakt het nog bonter: het scherm is uiteraard standaard, maar voor navigatie-software moet maar liefst €2.360 worden bijbetaald. De basis-Levante is dan ook echt een basisversie en smeekt om het toevoegen van opties, zoals ook vaak en veel zal gebeuren bij een merk als dit. Ter illustratie: wij mochten onlangs met zo’n hybride-Levante op pad, een smaakvol aangekleed exemplaar dat voor in totaal €149.624 te boek stond. Dat is stiekem niet eens zo gek veel voor een premium-SUV in dit segment, maar dus wel flink meer dan de basisprijs. Toch maar een Grecale, dan?