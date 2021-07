'Maseratina' de eerste Maserati met diesel - Terugblik

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Exact tien jaar geleden kwamen we met een opvallend nieuwtje: Maserati zou voor het eerst in zijn geschiedenis aan de dieselmotor gaan. Die zou in de 'Maseratina' komen liggen. Eens kijken hoe dat uitpakte ...

De naam 'Maseratina' kwam in 2010 al voor het eerst ter sprake. "Hij is onderdeel van het vijfjarenplan van Maserati en nu is bekend geworden dat de Maseratina in 2014 zal verschijnen. Als de planning doorgaat, wordt de auto gebouwd op een ingekort platform van de volgende Quattroporte, die in 2012 verschijnt." Vervolgens kwam dus precies tien jaar geleden het nieuws over de dieselmotor naar buiten. Dat zou een drieliter zespitter zijn van VM Motori. Het bijzondere is dat er toen plots werd geschreven dat de nieuwe Maserati zijn basis zou delen met de Chrysler 300 C en ook de Pentastar-V6 als benzinekrachtbron zou krijgen. Het eerdere verhaal over het Quattroporte-platform bleek echter het juiste te zijn.

In 2013 presenteerde Maserati namelijk de 'Maseratina', die de bekende naam 'Ghibli' had gekregen, en die stond op Maserati's eigen M156-basis. Een basis die zijn debuut beleefde bij de pakweg een halfjaar eerder onthulde Quattroporte. De Ghibli kreeg inderdaad een dieselmotor en dat was ook werkelijk de eerder omschreven krachtbron van VM Motori. De andere keuze was op dat moment de 3,0-liter biturbo benzine-V6. Later lepelde Maserati ook nog de 3.8 V8 van Ferrari in de Ghibli. Vorig jaar werd de motorenlijst nog eens uitgebreid: sinds kort is de Ghibli ook met een mild-hybride viercilinder verkrijgbaar.