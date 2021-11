Mitsubishi Xpander is vernieuwde brutale MPV

De MPV dood? In Europa misschien, maar ver buiten de Europese landsgrenzen is die praktische carrosserievorm nog springlevend. Mitsubishi bewijst dat door zijn eigenwijze Xpander een facelift te geven.

De tot 2011 in Nederland geleverde en in 2007 als opvolger van de Space Wagon gepresenteerde Grandis is de laatste échte MPV die Mitsubishi hier op de menukaart had staan. Elders in de wereld is Mitsubishi nooit gestopt met het leveren van dergelijke praktische ruimtewonders. Zo heeft het merk in thuisland Japan met de Delica D:2 een ruimtereusje in het Kei-car segment en is de Delica D:5 een verre nazaat van de veel grotere op de L400 gebaseerde Space Gear die ook in Nederland werd geleverd. In grote delen van Zuid-Oost Azië en in onder meer Zuid-Amerika en Zuid-Afrika verkoopt Mitsubishi sinds 2017 de Xpander, een relatief compacte MPV met zeven zitplaatsen, die nu is vernieuwd.

Mitsubishi doet best goede zaken met de Xpander. Tot op heden heeft Mitsubishi namelijk meer dan 370.000 exemplaren van zijn pakweg 4,5 meter lange MPV verkocht. Daar zijn de verkopen van Nissans variant van de MPV - de Livina - nog niet eens bij meegeteld. Om het succes van de Xpander te verlengen, is de auto nu tegen het licht gehouden.

Bonkig

De Xpander behoudt zijn brutale snuit, al wordt het front wel herzien. De auto heeft een fijngeslepen versie van Mitsubishi's 'Dynamic Shield' geheten voorkant, compleet met een nieuwe grille en hertekende bumper die volgens de ontwerpers de breedte van de auto en - jawel - 'het lage zwaartepunt' moet benadrukken. De verlichting is net als voorheen over twee lagen uitgesmeerd. Hoewel het geheel niet zo heftig oogt als op bijvoorbeeld de genoemde Delica D:5, zorgen de gewijzigde koplampen in de bumper met hun T-vorm voor een relatief stoer aangezicht.

Ook aan de achterkant zijn er veranderingen zichtbaar. Hier nemen we een hoekiger getekende bumper waar en ook zijn de achterlichten vernieuwd. Ze behouden hun vorm, maar hebben een andere indeling. Het aangepaste bumperwerk geeft de Xpander grotere overhangen. Voor hangt de koets 7,5 centimeter verder voorbij de wielen dan voorheen, achter 4,5 centimeter. Volgens Mitsubishi geeft dit de MPV betere proporties die een 'high-class feel' geven. Bijzonder. De van nature al met SUV-invloeden doorspekte Xpander was er al als Cross, die het SUV-gehalte nog iets aanzette. Mitsubishi zet nu elke Xpander hoger op zijn poten en dat betekent dat de bodemvrijheid van elke Xpander met tot 2 centimeter is vergroot tot maximaal 23 centimeter.

Interieur

Meer rechte lijnen vinden we in het interieur. Mitsubishi geeft de Xpander een nieuw dashboard dat zijn glooiende vorm heeft moeten inwisselen voor een meer minimalistisch ogend exemplaar. Het stuurwiel is nieuw, evenals de ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard. Opvallend: dit nieuwe dashboard is voorbehouden aan de hogere uitrustingsniveau's. Andere uitvoeringen behouden het oude instrumentenpaneel. Mitsubishi slijpt ook de techniek en uitrusting bij en geeft aan dat de cvt-automaat die aan de 106 pk sterke 1.5 is geknoopt vloeiender zijn werk doet dan voorheen. Ook zegt Mitsubishi de schokdempers te hebben aangepast.

Zoals je al had verwacht komt ook de vernieuwde Xpander niet naar Europa. In Azië heeft de Xpander concurrenten in de vorm van de Rush-Terios-tweeling van Daihatsu en Toyota. Suzuki en Honda hebben in dit segment achtereenvolgens de XL6/7 en BR-V in de aanbieding.