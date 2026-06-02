Mitsubishi heeft wel degelijk een langetermijnstrategie

Het is makkelijk om af te geven op Mitsubishi, maar er is nu eenmaal veel gebeurd bij het merk. Mitsubishi zou aanvankelijk zelfs helemaal verdwijnen in Europa, maar kwam daar later op terug. Daarmee zijn de gloriedagen van Lancer Evo’s, Grandissen en Outlanders niet meteen terug, maar werd tenminste wel duidelijk dat de Mitsubishi-showrooms alhier weer met iets gevuld zouden moeten worden. Dat gebeurt momenteel vooral met gerebadgede Renaults, al is de Outlander toen ook maar naar Europa gehaald.

Off-roaders

Nu zijn we weer een tijdje verder en dus is het tijd voor een langetermijnvisie. Die richt zich primair op Aziatische markten, maar gaat niet aan ons werelddeel voorbij. Mitsubishi wil de merkidentiteit verstevigen, investeren in markten waar het een goede concurrentiepositie heeft en de winstgevendheid verhogen door de leveranciersketen en samenwerkingen onder de loep te nemen. Zuidoost-Azië en terreinvoertuigen – zoals de nieuwe Pajero – worden daarbij de belangrijkste aandachtspunten. In 2029 moet de operationele marge daarmee gegroeid zijn naar 4,5 procent, vanaf 2030 moet dat groeien naar 5,5 procent.

De focus op terreinvoertuigen en Azië komt ook terug in de productplanning. Mitsubishi heeft al een reeks nieuwe modellen specifiek voor Azië ontwikkeld en gaat daarmee door, terwijl er daarnaast een uitgebreide modelserie wordt opgetuigd rondom off-roaders. Dat blijkt niet alleen uit echte terreinbeulen als de nieuwe Pajero, maar moet doordruppelen naar alle lagen van het internationale aanbod. Zelfs een kei-car als de Delica Mini blijft daarmee ongebruikelijk stoer, terwijl Mitsubishi op het gebied van pick-ups samenwerkt met Nissan in zowel Australië en Nieuw-Zeeland als Noord-Amerika (twee verschillende voertuigen).

Matig winstgevend, weinig Chinezen

En Europa? Hier is de Mitsubishi-toekomst heel wat minder spectaculair. Het leveren van Renaults-met-Mitsubishi-logo blijft hier het belangrijkste onderdeel van de activiteiten. Interessant is hoe Mitsubishi West-Europa ziet in een tabel die over winstgevendheid gaat. Op de ene as staat die winstgevendheid, op de andere de mate waarin de markt in kwestie toegankelijk is voor de Chinese merken die Mitsubishi kennelijk als grote bedreiging ziet. West-Europa staat op die laatste as vrij hoog, omdat het voor de Chinese merken hier een stuk lastiger is dan in veel Aziatische landen. Qua winstgevendheid valt West-Europa volgens Mitsubishi echter bijna buiten de schaal aan de ‘low’-kant, want in Azië valt veel meer winst te maken. Niet zo gek dus, dat Mitsubishi voor ons geen al te grote investeringen plant.