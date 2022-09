Mitsubishi noemt Renault-kloon 'tussenoplossing'

Mitsubishi leek zich terug te trekken uit Europa, maar blijft hier toch actief. De nieuwe ASX is het eerste nieuwe Europese model van het merk in tijden, alleen kennen we die auto natuurlijk al als Renault Captur. Mitsubishi geeft uitleg.

Dik twee jaar geleden had het er alle schijn van dat Mitsubishi in Europa na het uitfaseren van het bestaande gamma stilletjes de deuren zou sluiten. In maart 2021 kwam echter het nieuws naar buiten dat er tóch nog twee nieuwe Mitsubishi's deze kant op zouden komen. De eerste van die twee is nu onthuld; de ASX. Daarmee wordt, helaas voor de Mitsubishi-fans, duidelijk dat het voortbestaan van het merk in Europa vooralsnog op weinig creatieve wijze wordt ingevuld. De ASX is immers niet veel meer dan een Renault Captur met andere logo's. De tweede nieuwkomer is de Colt en dat is naar verwachting een Renault Clio met Mitsubishi-beeldmerken.

Hoewel het misschien niet een al te inspirerende werkwijze is, is het wel aan deze 'Mitsubishi Captur' te danken dat het merk hier überhaupt weer toekomst heeft. Mitsubishi Europa-baas Frank Krol stelt: "Gelukkig zijn ze daarvan (het besluit om Europa te verlaten, red.) teruggekomen en kon er een tussenoplossing worden gevonden binnen de alliantie met Renault en Nissan. In de Renaultfabriek in Vallalodid in Spanje bleken ze nog productiecapaciteit over te hebben en op die manier hebben we een opvolger kunnen creëren voor de ASX,” zo tekent AD.nl op.

De Nederlandse topman hoopt dat de ASX, ondanks het feit dat het niet echt een Mitsubishi is, toch trouwe klanten warm kan houden voor Mitsubishi totdat er echt weer een eigen model komt. "Met dit nieuwe model kunnen we in ieder geval honderdduizenden ASX-rijders in Europa binnen het merk houden door ze een beter aanbod te doen dan wanneer ze naar een ander merk zouden overstappen. Maar wat stap twee wordt, weet ik nog niet. Daar moeten we nu over gaan nadenken.” Uit dat laatste maken we op dat de toekomst van het Japanse merk in ons werelddeel, ondanks de nieuwe ASX en Colt, voorlopig nog wat onzeker blijft.