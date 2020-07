Mitsubishi: 'Geen nieuwe modellen voor Europa'

Mitsubishi heeft een bedrijfsplan voor de komende drie jaar op tafel gelegd, een toekomstplan dat de naam 'Small but Beautiful' draagt. Daarin staat onder meer dat Mitsubishi zich toespitst op het beperken van de kosten. In plaats van dat het merk in de breedte wil groeien, gaat het zich concentreren op specifieke afdelingen en activiteiten. Het bericht gaat hand in hand met een voor de Europese markt droevig bericht. Mitsubishi meldt dat het de introductie van nieuwe modellen voor de Europese markt een halt toeroept. De verkoop van de modellen die Mitsubishi nu in Europa levert, gaat gewoon door,

Wat dit voor de toekomst van Mitsubishi in Europa betekent, is nog niet geheel duidelijk. Volgens de zegsman van Mitsubishi Motors Nederland is het bedrijf aan het uitzoeken wat het bericht op de lange termijn voor de Nederlandse klanten en dealers gaat betekenen. Het lijkt er in ieder geval op dat Mitsubishi zich gaat concentreren op andere markten dan de Europese. "De Europese markt is uiterst competitief. Mitsubishi heeft in Europa een marktaandeel van zo'n één procent, en het merk moet grote investeringen doen om te voldoen aan de strenge eisen die in Europa gesteld worden. Mitsubishi legt zich in ieder geval de komende jaren toe op markten waar het meer verschil kan maken."

Of bovenstaande betekent dat Mitsubishi zeg permanent terugtrekt uit Europa, valt nog te bezien. In ieder geval is de aankondiging de introductie van nieuwe modellen in Europa te 'bevriezen' geen enorme verrassing. De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi gaf eerder dit jaar onder meer aan dat Mitsubishi een grote rol gaat spelen in Zuid-Oost Azië en Oceanië. In die markten moet het merk binnen de alliantie de leidende partij worden op het gebied van ontwikkeling van nieuwe auto's. Binnen het samenwerkingsverband wordt Mitsubishi daarnaast hoofdverantwoordelijke voor de ontwikkeling van plug-in hybrides, een tak van sport waar het merk met de Outlander PHEV bergen kennis en ervaring heeft opgedaan.

Wie nu een Mitsubishi rijdt of van plan is aan te schaffen, kan dat nog altijd met een gerust hart doen. Mitsubishi Motors Nederland benadrukt dat het in ieder geval tien jaar na het uit stoppen met de levering van een model nog onderdelen en service met betrekking tot het model aanbiedt. De toekomst van Mitsubishi in Europa lijkt aan een zijden draadje te hangen. Hoe dat de komende jaren vorm krijgt, zal moeten blijken. De nieuwe generatie Outlander lijkt in ieder geval aan onze Europese neuzen voorbij te gaan.

Mitsubishi in Nederland

Mitsubishi verkocht vorig jaar in ons land 6.471 nieuwe auto's, en daarmee hangt het merk verkooptechnisch gezien precies in tussen Mini (7.099 stuks) en Fiat (4.157 stuks). De Space Star was met 2.665 verkochte exemplaren in 2019 de populairste auto van het merk, gevolgd door de Outlander (2.003 stuks) en de Eclipse Cross (920 stuks). Oudgediende ASX was goed voor 880 verkochte exemplaren. Pakken we de verkoopcijfers van 1983 erbij, dan zien we dat de Colt met 89.500 verkochte exemplaren de absolute knaller van het Europese Mitsubishi-feest is geweest, gevolgd door de Galant (53.920 stuks) en de Space Star (50.893). Daar moet bij gezegd worden dat de Space Star voor de introductie van het huidige model een compacte MPV-achtige is geweest waarvan de laatste MPV-incarnatie in ons eigen Born werd geproduceerd. De Outlander is, mede aangejaagd door het succes van de PHEV-versie, met 46.155 stuks goed voor een vierde plaats in de Nederlandse Mitsubishi-statistieken.