Mitsubishi ASX - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De nieuwe Mitsubishi ASX schittert bij de dealers, dus is het de hoogste tijd om dat model te onderwerpen aan de Back to Basics-behandeling. De ASX staat dan wel in de schaduw van de Captur; Mitsubishi biedt je een hoop te kiezen bij het bestellen, waaronder vijf verschillende aandrijflijnen. Wat krijg je bij de goedkoopste?

Mitsubishi ASX Pure, €29.290

Jazeker, de nieuwe ASX mag dan een 'geleend' product zijn; ook bij Mitsubishi heb je echt wel wat te kiezen bij dit model. Het is dus niet zo dat Mitsubishi bij Renault aanklopte en zei: doe mij maar een stel Capturs met de populairste aandrijflijn. Nee, Mitsubishi heeft met de ASX een volwaardig product in zijn gamma, waarvoor het ook nog keuze kan aanbieden. Dat begint al bij de aandrijflijnen, want er zijn dus liefst vijf vermogensvarianten van de ASX. Twee mild-hybride viercilinder turbo's, een hybride, een plug-in hybride en een driecilinder turbo zonder enige elektro-ondersteuning. Laatstgenoemde is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, hoest tot 90 pk op en is alleen verkrijgbaar in combinatie met de twee goedkoopste uitrustingsniveaus, de Intense en de Pure, waarbij de Pure de instapper is.

Die uitvoering herken je aan het ontbreken van dakrails en privacyglas, want alle overige uitvoeringen hebben die zaken wel. Een ASX in Pure-uitvoering staat - net als de Intense - op 17-inch lichtmetalen wielen en is slechts in drie kleuren te krijgen. Een metallic grijs of zwart (+ €600) of een niet-metallic donkerblauw, de kosteloze optie. Daar houdt het kiezen bij het samenstellen van een ASX met de instapmotor overigens ook op, want verder zijn er bij het samenstellen nul keuzes te maken. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de bekleding, maar voor werkelijk álles: er zijn geen losse opties beschikbaar op een ASX in Pure- of Intense-uitvoering.

Interieur

Of dat een straf is? Nou, dat valt wel mee. De standaardbekleding is weliswaar 'gewoon' van stof, maar wel van het iets frivolere soort. Dat zit 'm niet zozeer in het kleurgebruik (grijs-zwart), maar in de vormgeving. De bekleding is voorzien van stukjes reliëf, contrasterende stiksels én twee verschillende stoffen. Oogt zeker niet goedkoop. Het dashboard daarentegen is wel wat sober. Contrasterende quasi-chromen accenten zijn voorbehouden aan duurdere uitvoeringen en ook het infotainmentscherm is er een van de bescheiden soort. Middels een vlak met een diameter van 7 inch bedien je de radio (zes speakers) en de draadloze variant van Apple Carplay en Android Auto - dat dan weer wel.

Verder beschik je in de instap-ASX over airco, cruisecontrol, parkeersensoren vóór en achter, een achteruitrijcamera en vier elektrisch bedienbare zijruiten. Led-dagrijverlichting rondom zorgt voor een goede zichtbaarheid, ledkoplampen in combinatie met verwarmbare zijspiegels voor een goed zicht. De bestuurdersstoel is in zes richtingen verstelbaar voor een prettige zit. Eenmaal onderweg helpt je ASX bij het veilig bereiken van je bestemming middels onder meer lane keep assist, een noodremsysteem en verkeersbordherkenning.

De goedkoopste ASX of de goedkoopste Captur?

Al met al laat de ASX niet echt steken vallen. We verwachtten er ook wel iéts van, want het model heeft een hogere vanafprijs dan zijn broertje Renault Captur. Die auto staat voor vanaf €28.325 in de prijslijsten en is in de basis dus €965 goedkoper. Maar: de Renault heeft standaard geen parkeersensoren en achteruitrijcamera en heeft een kortere garantietermijn. Met de Mitsubishi rijd je zeker vijf jaar zorgeloos. Vind je dat een prettig idee, dan is de Mitsubishi zijn meerprijs ten opzichte van de Captur wel waard.