Mini Clubman zwaait af: Final Edition op komst

Mini introduceert een speciale editie van de Clubman die luistert naar de naam Final Edition. De naam van die uitvoering is slechts twee woorden lang, maar spreekt boekdelen. De Mini Clubman krijgt voor zover bekend namelijk geen opvolger en dus is het binnenkort over en uit voor de stationwagon met de kenmerkende twee achterportiertjes die toegang tot de bagageruimte verschaffen.

Mini gaat slechts 1.969 exemplaren van de Clubman Final Edition produceren, een aantal waarmee het verwijst naar de eerste Mini Clubman die in 1969 het levenslicht zag. Van de 1.969 Clubmans Final Edition komen 30 exemplaren naar Nederland. Waarmee onderscheiden die zich dan van een reguliere uitvoering?

De Mini Clubman Final Edition komt beschikbaar als Cooper met 136 pk en als 178 pk krachtige Cooper S en is beschikbaar in de kleuren Nanuq White, Enigmatic Black en Melting Silver III. De uitzwaaiserie staat op 18-inch lichtmetalen met 'Final Edition Spoke 2-'design en zijn net als diverse andere details in de kleur Shimmer Copper uitgevoerd. We zien de kleeur onder meer terug in de omlijsting van de grille en in de dwarsbalk in de grille. Daarnaast hangt Mini de uitzwaaiversie vol met badges waarop te zien is welke van de 1.969 te bouwen Final Editions het exemplaar is.

In het interieur zien we natuurlijk ook de nodige Final Edition-opschriften terug, onder meer op de instaplijsten en op het met leer beklede sportstuur en op de met koeienhuid overtrokken sportstoelen. Daar komt bij dat de Final Editions zijn uitgerust met nagenoeg alles dat Mini op dee Countryman kan leveren.

Vanaf juli dit jaar rollen de eerste van de laatste Mini's Clubman van de band. Nederlandse prijzen volgen in juni. In februari 2024 is het over een uit voor de Countryman. Mini komt onder meer met een nieuwe generatie hatchbacks en daar zit ook een elektrische versie tussen. Daarnaast komt Mini met een nieuwe Countryman waar ook een variant met een elektrische aandrijving van komt. Voor 2025 staat de Mini Aceman op de rol, een kleinere elektrische cross-over.