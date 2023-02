Mini Clubman Untold: weelderig en sportief

Het is al even betrekkelijk stil rond de Mini Clubman, maar ook in 2023 vergeten de Engelsen hun stationwagon-achtige niet. De Mini Clubman wordt leverbaar in een nieuwe Untold Edition geheten uitvoering. Als Untold Edition krijgt de Clubman aankleding die het beste als een soort mengelmoes tussen sportief en luxe te omschrijven. De Untold Edition voegt zaken toe als een goudkleurige omlijsting van de grille, speciale 18-inch wielen met - opnieuw - goudkleurige accenten erop en speciale striping van neus tot kont. In het interieur tref je Carbon Black of, zoals hier afgebeeld, Sage Green gekleurd leer. Die kleur keert ook terug op het dashboard, waarop je wederom goudkleurige (Brushed Brass) accenten treft. Verder zit er op de dorpels en op het stuurwiel een streepjespatroon in dezelfde stijl als de striping op de koets.

De afgebeelde auto is in Sage Green gespoten met eveneens groene kunststof wielkastranden. Een andere optie voor de lakkleur is Midnight Black en ook kun je, naar wens, de spiegelkappen en het dak in het zwart laten uitvoeren als je voor Sage Green als basiskleur gaat. Op de foto's zien we de volledig in het groen uitgevoerde Mini Clubman JCW All4 Untold Edition. Een hele mond vol, maar het betekent dat het de van zichzelf al sportievere Clubman is met de sterkste motor; de 306 pk sterke 2.0. De JCW All4 heeft verder vierwielaandrijving, goed voor een 0-100 km/h-sprint in slechts 4,9 seconden. Je kunt de Untold Edition eveneens krijgen op de Clubman Cooper S, dan heb je geen vierwielaandrijving, 'slechts' de 178-pk 2-liter en iets mildere sportieve accenten. De Mini Clubman Untold Edition is reeds te bestellen vanaf €53.990 als Cooper S en €69.990 als JCW All4.