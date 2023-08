Mini Clubman neemt afscheid: dit kost de laatste

De oorspronkelijke Mini Clubman zag in 1969 het levenslicht en was (in tegenstelling tot wat je misschien denkt) zeker niet de eerste Mini met twee achterdeurtjes. De standaard Mini Clubman was niet meer dan een gefacelifte tweedeurs Mini en pas als Mini Clubman Estate had deze de typerende deurtjes. Toch stofte Mini (vanwege naamrechten) de naam Clubman in 2007 af voor een moderne reïncarnatie van de Traveller-, Countryman- en Estate-versies van de klassieke Mini. Nu mag de Mini Clubman weer met pensioen, maar niet voordat de stationwagonversie passend uitgezwaaid wordt met een Final Edition.

Van die in maart reeds uitgebreid behandelde uitzwaaiversie worden er 1.969 gebouwd (naar het introductiejaar van de oer-Clubman) en dertig daarvan komen naar Nederland. Nu is bekend dat je voor een Mini Clubman Final Edition net geen 50 mille moet neerleggen. Hij kost €49.990, om precies te zijn. Dan heb je de 136 pk sterke Cooper, voor de 178 pk sterke Cooper S Final Edition ben je minstens €57.990 kwijt. Naar verwachting staat de Mini Clubman Final Edition vanaf september 2023 in de showroom.