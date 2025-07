Vorig jaar schitterde er in Volga M24 in 'In het wild', die de handen op elkaar wist te krijgen. Nu staat er eentje te koop. Wie slaat toe?

Alweer bijna een jaar geleden konden we dankzij AutoWeek-forumlid Johan82 een bijzondere Volga M24 in het zonnetje zetten in 'In het wild'. Gezien de afkomst van de auto liepen we het risico dat het in de reacties toch vooral een geopolitieke discussie zou worden, maar niets bleek minder waar. Het bleef vooral gezellig over auto's gaan en diverse mensen konden de M24 wel waarderen. Voor hen is er nu mogelijk goed nieuws, want er staat er zowaar eentje te koop in Nederland!

We hebben hier een iets oudere M24 te pakken dan vorig jaar, al oogt hij grotendeels hetzelfde. De moderne wieldoppen ontsieren het klassieke plaatje enigszins bij deze uit 1981 stammende Volga. Vanbinnen is het een heel ander decennium dat de klok slaat. Net als vanbuiten laat de M24 hier niet duidelijk zien uit welk jaar hij werkelijk stamt. Dit had net zo goed een auto uit de jaren 60 kunnen zijn. Reken echter maar dat je in 1981 van goede komaf was (of in dienst was van de overheid) als je in de Sovjet-Unie deze auto kon rijden.

Dit exemplaar is, te zien aan het kenteken, afkomstig uit Oekraïne. Mogelijk is de auto samen met zijn eigenaar gevlucht voor het oorlogsgeweld. Wat dat betreft zit er misschien een ongemakkelijke lading aan de auto. Hij is in elk geval behoorlijk netjes, in dat opzicht is er niet meteen reden om aan te nemen dat hij heel heftige dingen heeft meegemaakt. Nu is vooral de grote vraag; wie vindt dat zijn naam hier op staat? Er staat in elk geval nu nog een prijskaartje van €5.000 op. De auto staat in Balkbrug, vlak bij Hardenberg.