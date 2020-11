In het wild: Volkswagen Polo (1977)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Vandaag op de digitale planken van In het Wild: een Volkswagen Polo die met zijn kleurstelling in de jaren zeventig niet had misstaan in een garderobekast. Daarnaast is het ook nog eens eentje in de maat L! We danken AutoWeek-lezer Erwin Verweij hartelijk voor zijn ingestuurde foto's.

De Audi die een Volkswagen werd. Tegenwoordig worden er tussen de merken van de Volkswagen Groep modellen uitgewisseld dat het een aard heeft, maar in de vroege jaren zeventig was de wisselwerking tussen Volkswagen en het nog maar betrekkelijk kort in de VW-familie verkerende Audi iets minder vanzelfsprekend. De in 1972 gelanceerde Audi 80 diende als basis voor de oer-Passat (1973) en de in 1974 in de NSU-fabriek in het Duitse Neckarsulm geboren Audi 50 werd een jaar later omgetoverd tot de allereerste Volkswagen Polo. Het exemplaar dat in deze editie van In het Wild schittert, stamt uit 1977 en is daarmee een relatief vroege Polo.

Dat deze in 'Panamabruin' uitgevoerde Polo uit 1977 stamt betekent niet dat het hatchbackje al 43 jaar in Nederland bivakkeert. Sterker nog, hij werd pas enkele maanden geleden door de RDW aan een Nederlands staatsburgerschap geholpen. Het feit dat het Polootje nog van voor 1979 is, betekent onder meer dat hij nog niet van de zwarte kunststof bumpers en het afwijkende frontje is voorzien die Volkswagen in dat jaar introduceerde. Voor zijn leeftijd ziet deze oer-Polo er nog best uit, al begint het roestmonster her en der aan de bruin-oranje koets te knabbelen, zo getuigen de korstjes en blaasjes rond de bevestigingspunten van de ruitenwissers.

Volkswagen leverde de Polo in Nederland onder meer met een uiterst bescheiden 895 cc tellend viercilinder watergekoeld lijnmotortje dat de auto aan 40 pk hielp. Die achtkleps basiskrachtbron, die een 50 pk sterke 1.1 én een 1.3 van 60 pk boven zich moest dulden, hielp de Polo in 21,2 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Zijn top bedroeg een zeer bescheiden 135 km/h.

Hoewel deze dik 40 jaar oude oer-Polo de basismotor onder de kap heeft, betreft het hier niet de instapversie. Die eer gaat namelijk naar de simpelweg ‘Polo’ geheten basisuitvoering. Het door AutoWeek-lezer Erwin Verweij gekiekte exemplaar is namelijk een Polo in L-uitdossing. Jawel, met de L van luxe. Vanbuiten is die Volkswagen-weelde terug te zien in de portiergrepen met chroominleg, de chroomstrip op de flanken, dito afwerking rond de ramen en in de grille en in de rubberen stootstrip die in de eveneens verchroomde voorbumper werd geplakt. Ook het interieur profiteerde van de L-toevoeging. Wat te denken van met velours beklede stoelen, ‘geluiddempende vloerbekleding’ en ruitwissers met een intervalstand? De lijst gaat door met een bestuurdersstoel met ‘ruststand’ en beklede zonnekleppen.