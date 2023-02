Mercedes-Maybach S580 e: de eerste met stekker

Toen Mercedes-Benz de Maybach-naam eind jaren 90 nieuw leven inblies, was een Rolls-Royce-concurrent met louter twaalfcilinders het resultaat. Het succes van die auto - met Maybach als merknaam - was niet daverend, waardoor van een opvolger geen sprake zou zijn. Toch verscheen de luxenaam tijdens het bestaan van de vorige generatie S-klasse opnieuw, en wel als noemer voor de meest luxueuze S-klasse die er te koop was. Die kon je niet alleen met een twaalf-, maar ook met een achtcilinder krijgen.

Van de huidige generatie S-klasse biedt Mercedes-Benz ook weer Maybach-uitvoeringen als toppers, tot op heden wederom slechts met minstens acht cilinders. Althans: in Europa. Op de Chinese markt voeren de Duitsers al een variant met zescilinder, en vanaf binnenkort in Europa ook - al is dat niet dezelfde. Mercedes introduceert namelijk een voor de Maybach-uitvoering nieuwe aandrijflijn: een plug-in hybride zescilinder met de naam S580 e.

Die beleeft zijn introductie in China, maar is op niet al te lange termijn ook op de Nederlandse markt beschikbaar. De aandrijflijn kennen we al uit de 'reguliere' S580 e, produceert maximaal 510 pk voor een 0 tot 100 van 5,1 seconden en kent een 'elektrische actieradius' van tot 100 km WLTP. Dat laatste heeft-ie te danken aan een accu met een 28,6 kWh bruto-capaciteit die je middels een DC-lader met tot 60 kW kunt opladen.

Minst dure Maybach

Wanneer de Mercedes-Maybach S580 e in Nederland bestelbaar wordt, is nog niet bekend. Ook naar de prijs moeten we vooralsnog blijven gissen, al zal de lagere uitstoot van de 'nieuwe' aandrijflijn ervoor zorgen dat de vanafprijs significant lager ligt dan die voor de varianten met acht- of twaalfcilinder. Leve de bpm. Ter indicatie: een Mercedes-Maybach met V8 en vierwielaandrijving kost vanaf €245.379, een Mercedes-Benz S580 e (Lang) met achterwielaandrijving vanaf €148.763 en een Mercedes-Benz S580 (Lang) met V8 en vierwielaandrijving vanaf €197.431. Een reguliere S met de plug-in hybride-aandrijflijn is dus zo'n 25 procent goedkoper dan de versie met V8. Of dat ook voor de Maybach geldt, is nog even afwachten.