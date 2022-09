Maybach 57 (2003) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De modelnaam van deze Maybach verraadt zijn lengte: 57 staat voor 5,7 meter. Gelukkig paste dit slagschip nog net aan binnen het zoekveld van AutoWeek-forumgebruiker HarmenA's camera, waardoor we 'm deze week in In het Wild kunnen verwelkomen. Harmen, bedankt!

Het exemplaar op de foto's is dus een - onlangs geïmporteerde en tevens kaarsrecht geparkeerde - Maybach 57. Met toegeknepen ogen een auto die sterk lijkt op de Mercedes S-klasse van de W221-generatie, die geleverd werd van 2005 tot 2013. Geen toeval: ook toen was de Maybach-naam eigendom van Mercedes, al kozen de Duitsers er destijds voor om het merk apart te plaatsen, in plaats van de naam simpelweg op de meest luxueuze Mercedes S-klasse te plakken.

De Maybach was, zoals wel vaker met exclusieve auto's, een nog langer leven beschoren dan de S-klasse waarop hij lijkt. Tussen 2002 en 2011 was het mogelijk een 57 te bestellen. Of de Maybach ook zijn basis deelt met de W221? Nee. Daarvoor moeten we liefst twee generaties verder terug. Of Mercedes er trots op is weten we niet, maar de basis van de 57 deelt zijn architectuur deels met de W140 S-klasse. Juist ja, de jaren-90 'kathedraal' - al is dat een bijnaam die deze auto ook zou passen.

Over smaak valt niet te twisten

Deze 57 is een vrij 'vroege', hij is van bouwjaar 2003, maar rijdt pas sinds begin dit jaar rond met Nederlandse platen. Het is er een van de chiquere soort, met zijn two tone koets in - zo lijkt het - donkerblauw en grijs met pin stripes over de zijkant. Dat was vaak genoeg anders.

Mede door zijn tot de verbeelding sprekende vraagprijs, werd de Maybach haast een cultauto - vooral onder rappers in de Verenigde Staten. In 2008 vernoemde Rick Ross zijn hiphoplabel Maybach Music er zelfs naar, al was hij meer gecharmeerd van parelmoer witte exemplaren met belachelijk grote chromen Forgiato's en custom interieurs. De binnenkant van de door Harmen gespotte 57 is (gelukkig) bekleed met stukken smaakvollere lappen lichtkleurig leder, waarvoor ongetwijfeld een half weiland vol koeien van hun jasjes werden ontdaan.

Het resultaat is er niet minder om. In tegendeel. Destijds was de Maybach 57 de enige echte concurrent voor de vorige generatie van de Rolls Royce Phantom. Beide auto's stonden in de prijslijsten voor een vanafprijs net boven de €500.000 - en dat in de eerste helft van de jaren 0 van dit millennium.

De 57 is dan ook, net als zijn concurrent, een toonbeeld van overdaad. Alles aan deze auto is groots. In z'n neus (zonder ster, maar met dubbele Maybach-M) schuilt een 5,5-liter grote, dubbelgeblazen V12 die 551 pk vermogen en 900 Nm koppel produceert. Dat mocht ook wel: de 57 weegt ruim 2.600 kg. Om al dat gewicht tot stoppen te dwingen, heeft de Maybach - vrij uniek voor een productie-auto - niet één, maar twee remklauwen per remschijf op de vooras.

Van 57 naar 62

Was het je allemaal nóg niet genoeg, dan kon je ook kiezen voor een Maybach 62. Je raadt het al: die is een lieve 6,2 meter lang, weegt grofweg 2.800 kg en kostte ruim meer dan €600.000. Van beide varianten verscheen op den duur ook een S-variant met meer vermogen. In 2008 kwam de overtreffende trap: de Maybach 62S Landaulet. Deze kostte richting de €1 miljoen. In de Landaulet werd je als passagier middels een wandje gescheiden van de voorstoelen en was het achterste gedeelte van het inzittendencompartiment voorzien van een cabriodak. Er werden er slechts acht van geproduceerd, waarvan er - je raadt het al - minstens één in de handen van een rapper eindigde.

Uiteindelijk kwam er in 2011 ook een negende cabrio-Maybach, waarvoor een 57 als basis diende. Ook hier hebben we te maken met het werk van de hiphopindustrie. In de videoclip van top dogs Kanye West en Jay-Z bij het nummer Otis verbouwen de twee een Maybach tot het dakloze aan toe met een gasbrander. De destijds opzienbarende videoclip bezegelde de cultstatus van het merk, dat nog altijd op eervolle vermeldingen in rapmuziek kan rekenen.