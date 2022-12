Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture: ongekend opulent

Mercedes-Benz trekt in Dubai het doek van de S680 'Haute Voiture', een tot 150 stuks gelimiteerde Mercedes-Maybach S680 geïnspireerd op haute couture. De plaats van onthulling verraadt al een beetje welke klanten Mercedes met de auto wil aanspreken, die dan ook on-Nederlands opulent is.

Het uiterlijk en de aankleding van de zojuist onthulde Mercedes-Maybach S-klasse 'Haute Voiture' vormen geen verrassing. De auto volgt namelijk op een eerder dit jaar gepresenteerd concept. Mercedes-Benz heeft nu de productieversie van de auto af, die overladen is met (handgemaakte) in het oog springende details. De Duitsers maken in totaal 150 exemplaren van de Haute Voiture, die allemaal een genummerde badge in het interieur krijgen.

Binnenin is verder wit de tint die de boventoon voert. Hoewel het 'nautisch blauw' en 'roségoud' van het exterieur ook in het interieur van de luxelimo terugkomen, is dat vooral gewikkeld in wit leder. Daarbij maakte Mercedes-Benz gebruik van 'opaal- en kristalwitte' elementen voor de verdere afwerking. In het interieur springt verder de bekleding van de hemel, rond de stoelen en in de deuren in het oog. Rond de stoelen en in de deuren maakt het merk gebruik van 'bouclé-stof' met daarin een patroon en ook de hemel biedt de ogen bepaald geen rust.

Maar Mercedes ging verder: het MBUX-infotainmentsysteem kreeg nieuwe graphics met meer glitter en glamour, de inbegrepen champagneglazen zijn uitgevoerd in roségoud en de extra veel terugkomende, donkerblauwe piping is meters lang. Daarbij brengt Mercedes op korte termijn ook een extravagante tassenset uit die bij de auto past. Extravagant is overigens een door Mercedes-Benz zelf aangehaalde term. Het merk schrijft tegelijkertijd dat de Haute Voiture een van zijn meest extravagante en tegelijkertijd 'verfijnd luxe' modellen ooit is.

Met 'beamers' aan de buitenkant

De buitenkant van de extra exclusieve S680 wordt altijd in dezelfde kleurstelling gespoten, dus met een donkerblauwe bovenkant en licht-roségouden onderkant. Ook de putdekselwielen zijn altijd donkerblauw. Grappig detail: de instapverlichting, die tegenwoordig wel vaker een vormpje op de grond projecteert, geeft een animatie weer.

Vind je het wel wat, dan moet je snel zijn. Zoals vermeld maakt Mercedes-Benz maar 150 exemplaren van de heftig uitgedoste S-klasse. Wat de Nederlandse vanafprijs is, blijft vooralsnog onbekend. Reken maar op een bedrag van meer dan €400.000, want een 'reguliere' Maybach S680 - weliswaar met een van de laatste V12's - begint hier bij €328.183.