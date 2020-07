Mercedes hangt prijskaartje aan AMG GT Black Series

De Mercedes-AMG GT Black Series is in alle vormen de overtreffende trap van de AMG GT. Ook qua de prijs, zo wordt nu duidelijk.

Met de Mercedes-AMG GT Black Series staat er een nieuwe auto bovenaan de voedselketen bij Mercedes. De naam Black Series betekende in het verleden al dat het er behoorlijk extreem aan toe ging en dat is nu niet anders. De 4.0 biturbo V8 is in dit monster goed voor een vermogen van 730 pk en maximumkoppel van 800 Nm. Het blok kreeg om dat te bereiken nieuwe nokkenassen, andere uitlaatspruitstukken, grotere intercoolers en een ontstekingsvolgorde die afwijkt van de overige V8's. Daarmee schiet de behoorlijk dikker aangeklede AMG GT in 3,2 seconden naar 100 km/h. Pas bij 325 km/h is de rek eruit.

Het mag geen verrassing zijn dat al dat moois behoorlijk wat kost. Mercedes-AMG maakt vooralsnog enkel de Duitse prijs van de Black Series bekend. Dat is (inclusief belastingen) €335.240. Als we dat even vrij vertalen naar Nederlandse prijzen, inclusief BTW en BPM, dan moet je hier al gauw aan rond de €410.000 denken. Toch dik een ton meer dan de krap €290.000 kostende AMG GT R Pro, voortaan de subtopper. Bijna drie ton meer dan de vanafprijs van de AMG GT. Maar goed, dan heb je ook wel wat. Als je 'm in de flitsende oranje kleur zoals op de foto's wil (speciaal bedoeld voor de Black Series), komen er nog wat duizendjes bij. Overigens komt er ook een variant die naar verluidt maar een halve ton kost, al moet je daarvoor eerst ook een Mercedes-AMG One hebben besteld.