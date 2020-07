Dít is de Mercedes-AMG GT Black Series!

De overtreffende trap van de Mercedes-AMG GT is geland. Het is lang geleden dat Affalterbach een nieuwe Black Series' aan het heftige AMG-portfolio toevoegde, maar met de komst van deze Mercedes-AMG GT Black Series is dat toch echt gebeurd. De absolute top van het AMG GT-gamma moet de reeds bestaande varianten van de coupé natuurlijk overtreffen, en dat heeft als gevolg dat de AMG GT Black Series op elk vlak buitenissig is.

Dat begint al bij de machine die in de lange neus van de Black Series is gestopt. In principe is dat dezelfde biturbo 4.0 V8 als die al in diverse vermogensvarianten in de AMG GT verkrijgbaar is. Met zijn vermogen van 730 pk en 800 Nm (vanaf 2.000 tpm) veegt hij de voorheen krachtigste straatlegale versie, de 585 pk sterke AMG GT R, volledig van de kaart. Die 730 pk vindt zijn weg via een gemodificeerde AMG Speedshift DCT 7G-automaat naar de achterwielen. In 3,2 seconden sprint de AMG GT Black Series naar 100 km/h. Zijn topsnelheid: 320 km/h. Minstens zo indrukwekkend: de AMG GT Black Series heeft slechts 9 seconden nodig om een snelheid van 200 km/h te bereiken. Om de 730 pk uit de achtcilinder te persen, heeft Mercedes-AMG behoorlijk wat aanpassingen aan de V8 gedaan. Zo is onder meer de uitlaatzijde van die krachtbron verplaatst naar het 'hot V'-gedeelte, tussen de twee cilinderbanken dus. Daarnaast heeft de machine nieuwe nokkenassen, andere uitlaatspruitstukken , grotere intercoolers en een ontstekingsvolgorde die afwijkt van de overige V8's. Mercedes-AMG geeft de aangepaste achtcilinder zelfs zijn eigen motorcode mee: M178 LS2.

Minstens zo heftig is het uiterlijk van de AMG GT Black Series. De spierbundel is rondom voorzien van uitbundig spoilerwerk waardoor deze kakelverse topversie uiterlijke overeenkomsten vertoont met de niet straatlegale GT3- en GT4-racevarianten. In de snuit zien we een aangepaste grille en in de bumper zijn zelfs instelbare splitters aangebracht. Daarnaast zijn zowel de motorkap als de voorschermen voorzien van koelopeningen en nemen we achterop het jongste AMG-wapen een uit twee lagen opgebouwde achterspoiler waar. Het bovenste deel van de spoiler is elektrisch te verstellen, al is de complete vleugel ook handmatig aan te passen. Uiteraard zijn alle spoilers, lipjes, randjes en flapjes vervaardigd uit koolstofvezel. Daar houdt de toepassing van dat lichtgewicht goedje niet bij op. Ook het dak en de achterklep zijn samen met tal van verstevigingen van koolstofvezel gemaakt. De onderkant van de AMG GT Black Series is nagenoeg vlak. Mercedes-AMG heeft er speciale 'langsvinnnen' in aangebracht die de lucht naar de diffuser moeten geleiden. Het aangepaste bumper- en spoilerwerk levert volgens Mercedes-AMG 400 kilo neerwaartse druk op bij een snelheid van 250 km/h. De lijst met aanpassingen is nagenoeg eindeloos. De voorruit is van gelaagd glas en daarmee dunner én lichter dan een regulier exemplaar, de Black Series heeft transmissiesteunen van koolstofvezel en achter de 20-inch wielen houden zich speciale keramische remmen met composietschijven schuil. De AMG GT Black Series heeft net als de AMG GT R verstelbare schroefveren. Ook behoort AMG Ride Control tot de standaarduitrusting

Het binnenste is volgehangen met nappaleer en zwart microvezel dat is afgewerkt met oranje stiksels. Opvallend zijn ook de deurpanelen, die zijn voorzien van treklussen om gewicht te besparen. Kuipstoelen van AMG? Aanwezig. Deze zetels zijn zelfs opgetrokken uit koolstofvezel om het gewicht van de auto zo ver mogelijk terug te dringen. Vind je de AMG GT Black Series ondanks alle aanpassingen toch te soft? Opteer dan voor het optionele AMG Track Pack. De auto krijgt in dat geval een titanium rolkooi, speciale vierpunts gordels en een brandblusser. Een Nederlands prijskaartje is nog niet vrijgegeven.

Black Series

Black Series is het label dat Mercedes-AMG plakt op zijn twee- en driedeurs modellen die naar een nog buitenissiger niveau worden getild. In het verleden hebben we de C 63 AMG Black Series, CLK 63 AMG Black Series, SL 65 AMG Black Series, SLK 55 AMG Black Series en SLS AMG Black Series gezien. Morgen wordt een dergelijke straatlegale raceversie van de AMG GT aan dat roemrijke rijtje toegevoegd.