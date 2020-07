Mercedes-AMG GT krachtiger, drukt GT S uit gamma

Er is de laatste tijd genoeg te melden over de Mercedes-AMG GT. Onlangs werd de bloedstollend snelle Black Series onthuld, die er ook in F1-kleuren blijkt te komen, en niet lang daarna werden de eerste prijzen daarvan bekend. Nu is er nieuws aan de andere kant van het AMG GT-spectrum. Het aanbod begint immers bij de reguliere AMG GT, de versie die het onder andere moet doen zonder een absurd grote achterspoiler en het ook qua andere aerodynamische slimmigheden rustig houdt. Mak is die echter ook niet; 476 pk haalt de GT uit de 4,0-liter biturbo-V8. Nog wel, althans, want de GT krijgt een krachtkuur. De 'instapper' krijgt voortaan 530 pk tot zijn beschikking.

De herziene GT, die leverbaar wordt per november, krijgt behalve een vermogensimpuls voortaan ook standaard AMG Ride Control, dat ervoor zorgt dat de dempers van de GT zich optimaal schikken naar de situatie. Ook wordt het elektronisch afgeregelde differentieel aan de achterzijde standaard bij de GT. Dat de laagst op de lijst staande AMG GT daarmee in het vaarwater van de 523 pk sterke GT S komt, is niet erg. De GT S wordt namelijk simpelweg van de lijst geschrapt. Voortaan begint het feest dus bij de 530 pk sterke GT, daarboven vinden we de GT C met een vermogen van 558 pk. De GT R en GT R Pro staan daar met hun 585 pk weer boven. De crème de la crème is natuurlijk de 730 pk sterke Black Series.

Wie trouwens wel van 'Black' houdt, maar de Black Series te bizar of te duur vindt, kan voortaan kiezen voor de 'Night Edition'. Dan wordt de koets AMG GT in het matzwart uitgevoerd, met (bij de coupé) extra donkere accenten op het dak. Zwart lichtmetaal (19-inch voor en 20-inch achter), een zwarte grille en donkerder koplampen horen er ook helemaal bij.