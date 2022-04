Verstappen noemt Vantage een 'schildpad': de cijfers liegen er niet om

De Formule 1 heeft ook dit jaar twee verschillende safetycars; de Aston Martin Vantage F1 Edition en de Mercedes-AMG GT Black Series. In Australië kwam de Vantage in actie. Verstappen reed er op een zeker moment vlak achter, met alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc er nog tussen. De Nederlander was na afloop van de race bepaald niet te spreken over het tempo van de Aston Martin. "Ongelofelijk, het leek wel een schildpad", zo stelde hij volgens Motorsport.com. Het hinderde hem bij het opwarmen van zijn banden en hij vindt dat er onderzoek gedaan moet worden of de auto wel snel genoeg is. Andere coureurs, waaronder Charles Leclerc, kunnen zich hierin vinden. Aan de safetycar-bestuurder kan het niet liggen, dat is immers altijd Bernd Maylander. Een blik op de prestatiecijfers verklaart echter een hoop.

De Aston Martin Vantage en Mercedes-AMG GT Black Series hebben allebei de 4.0 biturbo van Mercedes-AMG in de neus liggen, alleen is die veel sterker in de Mercedes-AMG. De Vantage doet zijn werk met 535 pk vermogen, de AMG GT Black Series stampt er maar liefst 730 pk uit. De Mercedes is een monster die in feite meer op het circuit thuishoort dan op de openbare weg. Daarnaast is de ook niet bepaald zachtzinnige Vantage haast bescheiden te noemen.

Het verschil komt uiteraard duidelijk tot uiting in rondetijden. Volgens Mercedes-coureur George Russell zou het verschil tussen de twee auto's 5 seconden per ronde zijn. We kijken ook even naar wat de auto's presteerden op de Nürburgring-Nordschleife. De Mercedes-AMG zette daar een ronderecord neer met een tijd van 6 minuten en 43,62 seconden, de Vantage deed er grofweg een minuut langer over. Daarbij hoort wel de kanttekening dat die tijd werd neergezet door de reguliere Vantage, de F1 Edition is 25 pk sterker en heeft onder meer een stijver chassis, aangepaste dempers en spoilerwerk dat voor maar liefst 200 kilo extra neerwaartse druk moet zorgen op topsnelheid. Die variant is nog niet over de Ring gejaagd, maar zit qua snelheid vrijwel zeker iets dichter bij de Mercedes-AMG. Een minuut is echter een gat dat zelfs met die aanpassingen bij lange na niet wordt gedicht.

Vergeleken met safetycars die in het verleden zijn gebruikt, heeft Verstappen stiekem niet zoveel reden tot klagen achter de Aston Martin. Zo reden er ooit onder meer een Opel Vectra en een Fiat Tempra voor het veld uit.