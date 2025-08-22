Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

‘Mercedes gaat viercilinders van BMW gebruiken’

NIet zo gek als het lijkt

52
BMW 430i vs. Mercedes-Benz CLE 200
Jan Lemkes

Opmerkelijk nieuws: ultieme rivalen Mercedes en BMW zouden gaan samenwerken op het gebied van benzinemotoren. Concreet zou dat betekenen dat de één de motoren van de ander gaat gebruiken, al is nog niets zeker.

Rijd jij met plezier Mercedes, maar mis je wel de Vanos-ellende, lagerschalen-issues en plastic koelsystemen van de BMW die je vroeger had? Geen nood! Geintje natuurlijk, ook bij BMW hebben ze voor alles al eens een oplossing bedacht. Wel kan het zijn dat je in de toekomst bij de BMW-dealer terechtkunt voor het onderhoud van je Mercedes. Volgens het Duitse Manager Magazin, aangehaald door verschillende andere media, is Mercedes namelijk naarstig op zoek naar een nieuwe leverancier voor viercilindermotoren. Lange tijd werkte het bedrijf daarmee samen met Renault en de laatste tijd zien we weer meer echte Mercedes-motoren in de neus van de compacte modellen, maar naar verluidt is het allemaal niet genoeg. Door een achterblijvende EV-vraag en een stijgende PHEV-vraag heeft Mercedes volgens het bericht veel benzinemotoren nodig. Die haalt het voor de CLA bij Geely via Horse Powertrain, maar dat zou voor de Amerikaanse markt geen oplossing zijn, omdat ze daar niet zitten te wachten op Chinese spullen. Daarom zoekt Mercedes naar verluidt een Europese partner, en die heeft het volgens de geruchten gevonden in nota bene BMW.

Dat is best opmerkelijk, want BMW en Mercedes zijn voor autoland wat Ajax en Feyenoord in het Nederlandse voetbal zijn. De ultieme rivalen dus, al is het ook weer niet zó schokkend als dit gerucht inderdaad op waarheid zou berusten. BMW en Mercedes hebben namelijk al eerder samengewerkt, zij het op wat abstractere thema’s als autodeeldiensten en inductieladers. We wachten het persbericht maar rustig af.

52 Bekijk reacties

PRIVATE LEASE BMW

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BMW 3-serie Touring 316i Executive M Sport 136pk Navigatie / Cruise control / Elektr Klep

BMW 3-serie Touring 316i Executive M Sport 136pk Navigatie / Cruise control / Elektr Klep

  • 2015
  • 167.447 km
€ 11.950
BMW 3-serie Touring 320i High Executive 184pk Automaat / Trekhaak / Stoelverwarming

BMW 3-serie Touring 320i High Executive 184pk Automaat / Trekhaak / Stoelverwarming

  • 2019
  • 49.953 km
€ 22.950
BMW 5-serie Touring 528i Panorama dak leer Nieuwe Distributie

BMW 5-serie Touring 528i Panorama dak leer Nieuwe Distributie

  • 2013
  • 223.535 km
€ 12.950

Lees ook

Nieuws
Mercedes-Benz EQS SUV facelift

Mercedes-Benz EQS SUV volgt EQS met facelift

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes Sprinter 316 CDI L3H4 – 2016 – 198.199 km – Camper op de brug

Nieuws
BMW M850i Edition M Heritage

Toen kleur nog mocht: BMW M850i Edition M Heritage

Mercedes-Benz CLK

Budgetbrigade 2025 – Mercedes CLK – Klokje rond-keuring

Oud & Nieuw
Mercedes M-klasse en GLE-klasse

De start van de Mercedes M-klasse was vals maar de GLE-klasse staat al jaren als een huis

Lezersreacties (52)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.