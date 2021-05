Mercedes EQA nu ook als EQA 300 4Matic en EQA 350 4Matic

Bij de introductie van de EQA beloofde Mercedes al dat de op de GLA gebaseerde EV rap gezelschap zou krijgen van nieuwe varianten. Wel zou de gepresenteerde EQA 250 de basisuitvoering blijven. Het merk lijkt woord te houden, want het gamma wordt aan de bovenkant aangevuld.

Boven de EQA 250 komt de EQA 300 4Matic te staan. Een compacte, tweede elektromotor drijft in deze versie de achteras aan, zodat de auto beschikt over vierwielaandrijving. Het vermogen stijgt van 190 pk in de EQA 250 naar 228 pk (168 kW) in de 300. De sprint van 0 naar 100 neemt daarmee nu geen 8,9, maar slechts 7,7 seconden in beslag.

Niet snel genoeg? Dan is er ook nog de EQA 350 4Matic. Diens twee elektromotoren leveren een totaalvermogen op van 292 pk (215 kW), waarmee het standaardsprintje in precies 6 tellen moet worden kunnen afgelegd. De topsnelheid van alle varianten is en blijft 160 km/h.

Zelfde accu

Ook aan de accucapaciteit en laadsnelheden wordt niet gesleuteld. Dat betekent 66,5 kWh en een bereik dat goed vergelijkbaar is met dat van de EQA 250. Wel zijn er op dat vlak kleine verschillen, die gek genoeg uitvallen in het voordeel van de dikste variant. De EQA 300 komt volgens de WLTP-cyclus 400 tot 424 km ver en met de EQA 350 kan in theorie 409-430 km worden afgelegd. Voor de eerder bekende 250 geeft Mercedes een WLTP-actieradius van 426 km op, dus verwacht ook in de praktijk minimale verschillen.

Prijzen

De EQA 300 4Matic kost in Nederland minimaal € 55.985, bij een fiscale waarde van € 54.995. Daarmee is het prijsverschil met de EQA 250 dik € 4.000. Voor de EQA 350 4Matic vraagt Mercedes-Benz Nederland minimaal € 58.985. Net als bij de 250 en tal van andere elektrische auto’s hanteert Mercedes een voor Duitse begrippen vrij overzichtelijke prijslijst, waarbij een al redelijk complete standaarduitrusting kan worden aangevuld met pakketten. Het eindeloos strepen en vinken in een ellenlange lijst met losse opties is er daarmee ook bij deze EV niet meer bij.