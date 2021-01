Elektrische Mercedes-Benz EQA gepresenteerd

Mercedes-Benz heeft de EQA gepresenteerd. De elektrische cross-over komt in eerste instantie alleen als EQA 250, heeft een WLTP-actieradius van 426 kilometer en een vanafprijs van € 49.995. In een later stadium volgen meer varianten.

De EQA is het tweede EQ-model na de EQC. Hij is duidelijk afgeleid van de GLA, maar verschilt in uiterlijk opzicht wel op een aantal punten. Zo hebben de koplampen van de EQA wat vorm betreft meer weg van de kijkers van de A-klasse en lopen ze naadloos door in de dichte grille. Aan de bovenzijde van die ‘grille’ is - vergelijkbaar met de EQC - een doorlopende ledstrip aanwezig. Ook de achterlichten van de EQA zijn optisch met elkaar verbonden via een ledbalk. Daarnaast verhuisde de kentekenplaat achter naar de bumper. Verder is de EQA te herkennen aan blauwe accenten en een diffuser, uiteraard schitteren uitlaten door afwezigheid. Standaard staat de EQA op 18-inch wielen, de opvallende roségouden 20-inch exemplaren zijn optioneel.

Het interieur van de EQA vertoont al meer gelijkenissen met dat van de GLA. Zo is de opzet van de schermen voor de MBUX-interface en het ontwerp van het dashboard exact hetzelfde gebleven, op een nieuw van achteren verlicht sierdeel na. Wel is er naast de AMG-Line nog een aanvullende personalisatiemogelijkheid voor het interieur: Electric Art. Dat bevat onder meer roségouden accenten op de ventilatieroosters, de stoelen en de sleutel. Ook leuk: standaard is de sfeerverlichting in 64 verschillende kleuren instelbaar.

Een goed begin …

In eerste instantie is de EQA er dus alleen als EQA 250. Mercedes-Benz geeft aan dat de 250 tevens als basismodel fungeert, er komt dus geen EQA met een kleiner accupakket en minder vermogen onder te staan. De EQA staat op een aangepaste variant van het MFA2-platform van de GLA, waarbij het accupakket in een stalen frame onder de auto zit. De uiteindelijke opvolger van de EQA krijgt wél een specifiek voor de EQ-lijn ontwikkelde EV-basis. Als instapper is de EQA 250 niet bepaald karig te noemen: hij beschikt over een accucapaciteit van 66,5 kWh en de elektromotor laat een vermogen van 190 pk en 375 Nm koppel los op de voorwielen. Hij sprint in 8,9 seconden naar de 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 160 km/h. Relevanter is de actieradius, die ligt namelijk op een zeer bruikbare 426 kilometer (WLTP). Er komen meer varianten aan: een EQA met 4Matic zit in de pijplijn, net als een versie met meer dan 500 kilometer actieradius. Ook komt er een uitvoering met 272 pk aan. Of er ook een AMG-versie komt, is nog niet helder.

De EQA laadt aan een snellader met een maximaal laadvermogen van 100 kW. Daarmee is het accupakket in een half uur van 10 tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. Aan een wallbox bedraagt de maximale laadsnelheid 11 kW. Met deze waarden zit de EQA min of meer op hetzelfde niveau als de nagenoeg gelijk geprijsde Tesla Model 3 Standard Range Plus. Ook wat betreft de theoretische actieradius ontlopen de twee modellen elkaar niet veel. De Tesla weet uit zijn kleinere accupakket van 50 kWh echter een WLTP-actieradius van 448 kilometer te persen.

Beperkte meerprijs

Met de EQA wil Mercedes-Benz naar eigen zeggen een jonge doelgroep aanspreken en bewegen tot de overstap naar een EV. Om range anxiety bij die groep zoveel mogelijk te voorkomen, koos men voor een relatief grote accu. De meerprijs van de EQA ten opzichte van de reguliere GLA, die vanaf € 46.973 in de prijslijst staat, blijft met een vanafprijs van €49.995 echter relatief beperkt. Voor nét geen 50 mille krijgt de EQA-koper standaard de beschikking over onder meer MBUX met Electric Intelligence, een warmtepomp, led-koplampen, comfortstoelen, een elektrische achterklep, een achteruitrijcamera en een actieve spoor- en remassistent.

Voor mensen die regelmatig zwaarder materiaal moeten trekken is er minder goed nieuws, want hoewel de EQA optioneel leverbaar is met een trekhaak, kan hij slechts 750 kilo trekken. Volgens Mercedes-Benz krijgen de vierwielaangedreven varianten een hoger trekvermogen. Vanaf dit voorjaar is de EQA verkrijgbaar bij de Europese dealers.

EQ voor later

In totaal wil Mercedes-Benz vóór 2022 een offensief van zes nieuwe EV’s lanceren, waarvan de EQA het startschot vormt. Naast de EQA komt een elektrische variant van de GLB te staan in de vorm van de EQB. Een stapje hoger staan de EQE en de EQS, de elektrische equivalenten van respectievelijk de E- en S-klasse. Van de EQE komt binnenkort ook een variant die hoger op zijn poten staat, de EQE SUV en ook de elektrische EQS krijgt zo'n afgeleide. Op het gebied van bedrijfswagens zit een EQ-variant van de nieuwe Citan in het vat.

Uiteraard stopt het niet bij deze modellen: Mercedes-Benz werkt eveneens aan een nieuwe EQC. Daarnaast broedt Smart eveneens op volledig nieuwe elektrische modellen. In de nabije toekomst valt er al met al dus nog veel meer nieuws uit Stuttgart te verwachten.