Mercedes-Benz EQA - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mercedes-Benz EQA 250

€49.995

Op vijf euro na kost de EQA 250 een halve ton. Die laatste paar centen maken natuurlijk geen wezenlijk verschil, maar zo oogt de vanafprijs wellicht minder heftig. Voor wat betreft motorvarianten blijft de keuze vooralsnog beperkt tot de EQA 250. Krachtigere uitvoeringen zitten in de pijplijn. Niet dat de 250 met 190 pk, een accucapaciteit van 66,5 kWh en een WLTP-actieradius van 423 kilometer overigens een stakker is. Snelladen kan met een laadsnelheid van 100 kW, op wisselstroom laadt de EQA met maximaal 11 kW. Een thuislader voor het stopcontact en een 5 meter lange Mode 3-laadkabel voor de wallbox krijg je er altijd bij.

Herkenbaar

Hoewel de EQA gebaseerd is op de GLA, heeft hij toch een eigen gezicht. Dat komt vooral door de verlichting: een doorlopende ledbalk kenmerkt zowel de voor- als achterzijde van de EQA. Ook de vorm en indeling van de lampen verschillen van de GLA, waarbij de koplampen van de EQA meer lijken op de kijkers van de A-klasse. Ledkoplampen met een adaptieve grootlichtassistent zijn standaard aanwezig. Verder is de 'grille' van de EQA een dicht zwart paneel en zijn ook de bumpers anders vormgegeven dan die van de GLA, waarbij de kentekenplaat achter in de bumper huist en niet in het midden van de kofferbak. De dichte grille valt overigens minder op wanneer je gaat voor de standaardkleur 'nachtzwart'. Alle overige acht kleuren hebben een meerprijs die varieert van € 254 voor 'poolwit' tot € 2.238 voor 'designo mountaingrijs magno', een matte lak. De EQA rolt minimaal op 18-inch lichtmetalen wielen, een maatje groter heeft een meerprijs van € 666.

Verder heeft de EQA standaard verchroomde raamomlijsting en zijn de dakrails uitgevoerd in geborsteld aluminium. Andere zaken die de EQA voor zijn vanafprijs aan boord heeft, zijn een elektrische achterklep, een achteruitrijcamera en een licht- en regensensor. Wens je een sportiever uiterlijk, dan kun je voor € 4.707 de AMG Line aanvinken, waarbij de bumpers dikker zijn aangezet en een dubbele lijn door de 'grille' loopt.

Kleine schermen

Waar het aan de buitenkant niet heel duidelijk is dat je met de basisversie van doen hebt, is dat in het interieur wel nadrukkelijker het geval. Het formaat van de schermen springt daarbij het meest prominent in het oog. Rondom de twee standaard 7,25-inch displays zijn nu grote zwarte vlakken zichtbaar, die de twee grotere 10,25-inch schermen van de 'widescreen cockpit' tegen een meerprijs opvullen. Wél is het MBUX-multimediasysteem met navigatie, de spraakassistent, digitale radio en Mercedes Me Connect standaard. Ook een multifunctioneel stuurwiel zit er altijd in. Voor wat extra vrolijkheid in het zwarte interieur van de EQA hoef je niet bij te betalen, want sfeerverlichting is er ook standaard bij.

De automatische airconditioning kun je in de basisversie van de EQA alleen voor de hele auto instellen, niet voor verschillende zones. Daarbij kan de auto ook op afstand voorverwarmd worden. Gescheiden klimaatregeling is onderdeel van het Premium pakket, waarover later meer. De voorstoelen zul je handmatig moeten verstellen. Het zitcomfortpakket, met vijfvoudig verstelbare lendensteun, is inbegrepen. De stoelen zelf zijn bekleed in een combinatie van lederlook Artico en zwart stof. De dakhemel is eveneens in zwart stof uitgevoerd.

Op het gebied van veiligheidssystemen heeft de EQA altijd een actieve rem- en spoorassistent aan boord. Ook houdt de auto in de gaten of je niet vermoeid raakt. Cruisecontrol is standaard, maar voor de adaptieve variant zul je de knip moeten trekken. De rijmodi zijn instelbaar via 'Dynamic Select', maar het onderstel is niet adaptief. Standaard beschikt de EQA namelijk over een comfortonderstel.

Bundelen

Voor wat betreft de opties biedt Mercedes-Benz keuze uit een aantal pakketten: het 'Advanced', 'Premium' en 'Premium Plus'. Voor € 2.783 biedt het Advanced-pakket onder meer de grotere 10,25-inch displays, automatisch dimmende spiegels, een dodehoekassistent en het parkeerpakket. Het Premium-pakket voegt daar voor € 4.568 navigatie met augmented reality, stoelverwarming voor, gescheiden klimaatregeling, keyless go, draadloos opladen voor de telefoon en upgrade voor het audiosysteem aan toe. Met het Premium Plus pakket zit de EQA voor € 8.168 aardig compleet in de opties, met de inhoud van de eerder genoemde pakketten plus het head-up display, elektrisch verstelbare voorstoelen met memory, een panoramadak, het Burmester-geluidssysteem en een 360-graden camera.

Naast de bovengenoemde pakketten staan enkele opties ook los op de prijslijst vermeld, zoals het rijassistentiepakket met onder meer adaptieve cruisecontrol voor € 1.730, instelbare demping à € 1.197 en het smartphone integratiepakket voor € 363, dat Apple CarPlay en Android Auto toevoegt aan het MBUX-systeem. Om de EQA op smaak te brengen kun je dus nog steeds meer dan genoeg vinkjes zetten.