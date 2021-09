Mercedes-Benz toont diverse nieuwe EQ-modellen bij IAA

Mercedes-Benz staat te popelen om meer van haar elektro-offensief te laten zien bij de IAA in München. Op een nieuwe teaserfoto krijgen we al een hint van wat we mogen verwachten op de beursvloer.

De komende jaren verschijnen er ook in de hogere segmenten elektrisch aangedreven Mercedessen op de markt. De Duitsers trapten die nieuwe fase af met de EQS, maar er zit uiteraard meer aan te komen. De EQS krijgt namelijk gezelschap van een SUV en een kleinere broer, de EQE. Dat drietal verwachten we in ieder geval te zien op de IAA, nu we ze menen te ontwaren op de bovenstaande afbeelding.

Links zien we duidelijk een SUV die op Mercedes-Maybach-wielen lijkt te staan. Het lijkt er dus sterk op dat we de EQS SUV direct in zijn meest luxe hoedanigheid zullen zien in München. Reken er echter op dat er ook 'bescheidener' Mercedes-Benz-versies komen. Zo komt er dus voor zowel de GLS van Mercedes-Maybach als Mercedes-Benz een elektrisch alternatief uit eigen huis. Ongetwijfeld laat Mercedes-AMG zijn visie er ook op los.

Mercedes-AMG msskt in ieder geval werk van de EQE. Dat de EQE in München te zien is, wisten we al, maar op deze nieuwe teaserfoto lijken we in het midden de AMG-versie van de EQE te zien. Natuurlijk kan het ook een als AMG-line aangeklede EQE zijn, want de EQS werd immers ook in die hoedanigheid onthuld.

Helemaal rechts zien we naar ons idee de EQS, wederom met AMG-kenmerken, al is de kans groot dat het nu werkelijk de door Mercedes-AMG onder handen genomen EQS is. Overigens is het ook niet geheel uit te sluiten dat in München een Mercedes-Maybach EQS wordt gepresenteerd. Maandagavond 5 september krijgen we duidelijkheid.