Prijzen Mercedes-Benz EQS bekend

Mercedes-Benz start met de verkoop van zijn elektrische vlaggenschip, de EQS. De futuristische evenknie van de S-klasse komt in eerste instantie in twee smaken op de prijslijst te staan: als EQS 450+ en EQS 580 4Matic. De vanafprijs ligt op S-klasse-niveau.

De voorlopige vanafprijs van de Mercedes-Benz EQS bedraagt €118.891. Voor dat geld krijg je de 333 pk sterke achterwielaangedreven EQS 450+. Ter vergelijking: de S 450 staat voor €118.144 in de boeken en kost met lange wielbasis minimaal €136.478. De EQS 580 4Matic kost met een vanafprijs van €154.949 flink wat meer. Met 524 pk krijg je wel een bult extra vermogen voor terug. Beide varianten beschikken over een accucapaciteit van 107,8 kWh en een maximaal snellaadvermogen van 200 kW. De EQS 450+ komt het verste op één acculading, de WLTP-actieradius bedraagt maximaal 770 kilometer. De 580 4Matic is dankzij zijn extra elektromotor op de vooras iets zwaarder en verbruikt meer stroom: voor de EQS 450+ wordt een verbruik van tussen de 16,9 en 19,8 kWh per 100 kilometer opgegeven, bij de 580 4Matic ligt dat tussen de 19,1 en 21,2 kWh per 100 kilometer.

Bij beide varianten biedt Mercedes-Benz via Mercedes me Charge standaard één jaar gratis snelladen bij Ionity, het laadnetwerk waar het merk mede-eigenaar van is. Verder meldt Mercedes-Benz dat achterasbesturing met een stuuruitslag tot 4,5 graden standaard is op de EQS. Optioneel kan dat getal 'over the air' verhoogd worden naar 10 graden. Daar komen later nog meer opties bij. In ieder geval kan bij de introductie van de EQS het 'individualiseringspakket' besteld worden, dat bestaat uit een 'sound experience Roaring Pulse' met EV-geluiden, diverse minigames voor het centrale scherm en extra 'Digital Light'-animaties bij het ont- en vergrendelen van de auto. Ook zijn er twee speciale rijprogramma's voor beginnend bestuurders en valet parking te krijgen.

Voor de vroege vogels levert Mercedes-Benz de EQS ook als Edition 1. Dit uitrustingspakket heeft een meerprijs van € 7.320 op de EQS 450+ en € 5.324 op de EQS 580 4Matic. Bij de Edition 1 zijn zaken als een AMG Line-exterieur, een panoramadak, 21-inch wielen, multicontourstoelen met speciaal nappaleder en Edition 1-badges op diverse plekken inbegrepen.

Meer in het vat

Het blijft uiteraard niet bij de EQS 450+ en EQS 580 4Matic. Op termijn komt de EQS er ook als een minder krachtige EQS 350 en komt de 450 ook als 4Matic op de prijslijst te staan. Ook naar boven wordt het EQS aanbod uitgebreid: boven de 580 komt nog een AMG-versie van de EQS te staan, die naar verwachting 763 pk gaat leveren. Die versie onthult Mercedes-AMG op de aanstaande IAA in München. Naast deze sportieve rangetopper komt Mercedes-Maybach op termijn met een extra luxe EQS. Nog genoeg om naar uit te kijken dus.