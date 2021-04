Mercedes-Benz EQS: de elektrische top

Mercedes-Benz presenteert de EQS: een volledig elektrisch topmodel dat op diverse fronten het absolute toppunt in de auto-industrie is. Het zustermodel van de S-klasse, dat een nieuwe nog wat progressiever ingestelde klantenkring moet aanspreken in het topsegment.

Highlights

Tot 770 km actieradius

Achter- en vierwielaandrijving

Voorlopig tot 524 pk vermogen

Met optioneel Hyperscreen

Komt deze zomer

Mercedes-Benz breidt zijn volledig elektrische modellenaanbod uit met het absolute topmodel, de EQS. Het elektrisch aangedreven equivalent van de S-klasse, maar dan wel volledig van de grond af als nieuw model ontwikkeld. De EQS troont immers op het speciaal voor elektrische modellen bestemde EVA-platform, waarop later ook de EQE en de SUV-broers van de EQS en EQE verschijnen. Dat biedt ruimte aan diverse aandrijflijnen en configuraties. In het geval van de EQS krijgen we voorlopig twee keuzes voorgeschoteld: de achterwielaangedreven EQS 450+ en de vierwielaangedreven EQS 580 4Matic. Later komt daar onder meer nog de EQS 350 onder en er komt ook een EQS 450 4Matic.

Aandrijving en laden

De EQS 450+ heeft één elektromotor op de achteras, die goed is voor 333 pk en 568 Nm koppel. Daarmee snelt de EQS in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 210 km/h. De EQS 580 4Matic is voorlopig de krachtigste EQS, die heeft er ook elektrische aandrijving op de vooras bij en kan een systeemvermogen van 524 pk en 855 Nm koppel aanspreken. Goed voor een o-100 km/h-sprint die in 4,3 seconden achter de rug is. Wederom ligt de topsnelheid op 210 km/h. We zeggen bewust 'voorlopig krachtigste EQS', want het is bekend dat Mercedes-AMG zich ook op de EQS stort. Mercedes doet alvast uit de doeken dat er op een later moment in ieder geval een versie komt met maar liefst 763 pk vermogen.

In zowel de EQS 450+ als de EQS 580 4Matic ligt een accupakket met een capaciteit van 107,8 kWh, al wordt volgens eerdere berichten voor de EQS 450+ en waarschijnlijk ook andere versies tevens een accupakket met 90 kWh capaciteit leverbaar. Volgens Mercedes-Benz moet je met de EQS tot 770 km (WLTP) af kunnen leggen met een volle accu. Dat geldt in ieder geval voor de 450+, verklaart COO Markus Schäfer tegenover AutoWeek, aangezien die het lichtst van de twee is, maar ook het grote accupakket heeft. Het is, zo benadrukt Schäfer, wel sterk afhankelijk van de gekozen opties en wielen of je dat haalt. De actieradius van de 580 4Matic is op het moment van schrijven nog niet bekend. Bijladen van de EQS kan aan de wallbox met 11 kW of optioneel 22 kW. In het eerste geval ben je dan hooguit 10 uur bezig om de accu vol te krijgen, met de 22 kW AC-lader is het binnen 5 uur gepiept. Snelladen kan uiteraard ook en wel tot 200 kW laadvermogen. Niet zo krachtig als bijvoorbeeld bij de Porsche Taycan, maar toch goed voor 280 tot 300 km actieradius erbij in een kwartier laden. In optimale omstandigheden is in 31 minuten de accu van 10 tot 80 procent vol te laden.

Vanzelfsprekend laadt de accu niet alleen bij als je de EQS aan de stekker hangt, want ook tijdens het rijden wordt er bijgeladen. De recuperatie is iets waar Mercedes met trots over spreekt. In de meest 'agressieve' stand kan de EQS geheel zonder gebruik van het rempedaal afremmen tot stilstand en kan er met wel 290 kW regenererend vermogen elektriciteit teruggewonnen worden. Ook past de EQS dit principe zoveel mogelijk toe als-ie bijvoorbeeld automatisch vaart vermindert of remt voor voorliggers, wanneer de adaptieve cruise control ingeschakeld is.

Aalglad

Dat in de EQS zo'n groot rijbereik mogelijk is, is behalve aan de techniek ook te danken aan z'n aalgladde koets. Volgens Mercedes heeft de EQS een Cw-waarde van slechts 0,20. Uitzonderlijk laag en daarmee is de EQS zelfs in één klap de meest gestroomlijnde serieproductieauto ter wereld. Dat record stemt Mercedes-Benz uiteraard terecht trots, maar het is ook geen overbodige luxe. De EQS is bijna 5,22 meter lang, 1,93 m breed en 1,51 m hoog en weegt rijklaar maar liefst 2.480 (EQS 450+) tot 2.585 kilo (EQS 580 4Matic). Reken maar dat het een statige aanblik is als de EQS voor komt rijden. Desondanks moet de EQS wendbaar aanvoelen, onder meer dankzij de standaard tot 4,5 graden meesturende achteras. Optioneel kun je een softwareupdate aanschaffen waardoor de stuurhoek van de achteras maar liefst 10 graden bedraagt.

In bijna niets lijkt de EQS qua uiterlijk op z'n conventionelere tegenhanger, de S-klasse. Het lage front met daarin de gesloten 'grille' is een stuk ronder van vorm en volgt volledig de druppelvormige koets. De 'motorkap' loopt ook opvallend schuin op naar een forse voorruit, die bijna diezelfde lijn naar het dak volgt. Een recht stuk zit er eigenlijk niet in de daklijn, want vanaf het hoogtepunt buigt-ie alweer zeer geleidelijk af naar de betrekkelijk stompe kont van de EQS. Verder dragen de normaal in de koets verzonken deurgrepen bij aan de stroomlijn van de EQS. Wie op de auto afloopt met de sleutel bij zich, zal merken dat deze automatisch tevoorschijn komen. Optioneel zijn de automatisch openende portieren. Dat opent het bestuurdersportier zich als je op de auto af komt lopen. Via het infotainmentsysteem kun je ook de andere deuren open laten slaan. Overigens is de afgebeelde two-tonelak zeker niet standaard voor de EQS, maar voorbehouden aan gelimiteerde uitvoeringen. Het doet denken aan de modellen van Mercedes-Maybach en dat is alvast een voorbode, want ook Mercedes-Maybach komt met een 'eigen' EQS.

Slim

Uiteraard houden de slimmigheden daar nog lang niet op. Er zitten uiteraard tal van high-tech snufjes op de EQS, net als bij de S-klasse, dus doen we een greep uit de hoogtepunten. De basis van hoe de EQS zich op de wereld om zich heen voorbereid en aanpast, zit 'm in de enorme hoeveelheid sensoren die de auto rijk is; tot wel 350 stuks. Die voeden het brein van de EQS constant met informatie over auto's en objecten in de buurt, maar ook over weersomstandigheden, inzittenden en de toestand van de bestuurder. Volgens Mercedes leert de EQS middels kunstmatige intelligentie steeds beter op bekende situaties in te spelen. Dit hangt ook nauw samen met de persoonlijke instellingen die op te roepen zijn door in te loggen met je persoonlijke account. Zo speelt de EQS onder meer in op eerder gereden routes, maar worden ook persoonlijke wensen wat betreft de zitpositie, kleurkeuzes in het interieur en de instellingen van de klimaatbediening opgeroepen.

Al deze informatie en de aansturing van de EQS komt voor de inzittenden bij elkaar in het reeds veelbesproken Hyperscreen. Een enorm over de hele breedte van het dashboard uitgesmeerd 'scherm', dat in wezen bestaat uit twee 12,3 inch schermen en één centraal geplaatst 17,7 inch scherm. Daarin komen onder meer het digitale instrumentarium, het nieuwste MBUX-infotainmentsysteem en diverse visuele aankleding samen. Zoals al eerder bekend werd, is het Hyperscreen wel optioneel. Wie het liever wat 'traditioneler' aanpakt, kan tekenen voor een hieronder afgebeeld dashboard dat meer op dat van de S-klasse lijkt. Daarin tref je centraal een 12,8 inch touchscreen en voor het stuur zit dan een 12,3 inch digitaal instrumentarium. Eerder gingen we al uitgebreid in op het interieur van de EQS.

Andere slimmigheden zijn het optionele Digital Light voor de standaard met ledverlichting uitgeruste EQS. Dat projecteert onder meer waarschuwingen en rijinstructies op het wegdek voor je. Zoals je inmiddels mag verwachten van een auto in deze klasse, is de EQS ook in staat om het rijden grotendeels uit handen van de bestuurder te nemen. Met het optionele Drive Pilot kan de EQS bijvoorbeeld in files of langzaam rijdend verkeer het rijden volledig overnemen. Dat kan tot wel 60 km/h zonder dat je überhaupt nog je aandacht erbij moet houden, al is dat vanwege wetgeving vooralsnog voorbehouden aan Duitsland. Mercedes zegt te werken aan een hogere mate van autonoom rijden, al is nog niet bekend wanneer en of dat ook voor de EQS mogelijk wordt.

Updates

De Mercedes-Benz EQS krijgt als eerste Mercedes een meer geavanceerde mogelijkheid tot het installeren van over-the-air-updates. Dan hebben we het niet alleen over basale software-updates, maar over het installeren van nieuwe complexere functies, zoals de eerder genoemde optionele grotere stuurhoek voor de achteras. Ook komen er spellen beschikbaar voor de EQS, zoals we dat bijvoorbeeld van Tesla kennen, evenals extra rij-functies en abonnementen op services. Mercedes-Benz zegt ook tijdelijke aanbiedingen beschikbaar te maken, zodat eigenaren bijvoorbeeld optionele functies kunnen uitproberen en vervolgens eventueel aan kunnen schaffen.

De Mercedes-Benz EQS komt komende zomer op de markt. Prijzen zijn nu nog niet bekend, die worden bekendgemaakt in de aanloop naar de marktintroductie.