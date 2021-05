Mercedes-AMG EQE op pad

De aalgladde Mercedes-Benz EQS krijgt er binnenkort een 'klein' broertje bij in de vorm van de EQE. Zoals de EQS de elektrische tegenhanger van de S-klasse is, is de EQE dat voor de E-klasse. Zoals duidelijk is te zien, vertoont de EQE de nodige overeenkomsten met de EQS. Ook hier weer een koets die behoorlijk gestroomlijnd van vorm is en waarop de gebruikelijke hoekigere vormen van de traditioneler aangedreven modellen ontbreken.

Volledig elektrische aandrijving en een zo efficiënt mogelijke stroomlijn betekent niet automatisch dat er geen ruimte meer is voor sportief plezier. Mercedes-AMG is namelijk ook ingeschakeld om met de EQ-modellen aan de slag te gaan. Hiervan zien we nu het resultaat voor de EQE. De grote sportieve lichtmetalen wielen met enorme remschijven erachter verraden dat we met de sportieve versie van de EQE te maken hebben. Hoewel de boel nog aardig is ingepakt, is niet te missen dat de voorbumper met iets grotere inlaten wat sportiever oogt dan die van de onlangs nog gespotte reguliere EQE. Ook lijkt de Mercedes-AMG langs de flanken iets dikker aangekleed.

Vooralsnog is het gissen hoeveel elektrokracht de Mercedes-AMG EQE tot zijn beschikking krijgt. De EQS komt zelfs als 'niet-AMG' al ruim boven de 500 pk, dus mogen we er toch op rekenen dat deze EQE dat ook minstens haalt. Geen overbodige luxe, want ondanks zijn ongetwijfeld zeer lage cW-waarde heeft de EQE een groot nadeel te compenseren; zijn gewicht. De EQS tikt 2,5 ton aan en het gewicht van de EQE komt waarschijnlijk ook boven de 2.000 kilo uit. In september wordt de Mercedes-Benz EQE onthuld, de Mercedes-AMG komt vermoedelijk later dit jaar.