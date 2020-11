Mercedes-Benz op pad met EQA en EQS

De volledig elektrisch aangedreven Mercedes-Benz EQA en EQS maken allebei hun opwachting in het nieuwe jaar. De EQA is in grote lijnen een GLA met een elektrische aandrijflijn en enkele uiterlijke wijzigingen (zoals EQC en GLC), de EQS is een volledig nieuw elektrisch model dat naast de S-klasse in de top gaat opereren. Twee verschillende visies, twee uitersten van het modellengamma, maar wel allebei elektrisch. Mercedes stuurde ze allebei de testwegen in Immendingen op te sturen, waar maar liefst 30 verschillende wegomstandigheden te testen zijn.

Behalve enkele interessante beelden van een EQA die door een bak water waadt en een EQS die een hobbelweg overgaat, levert het vooral een gedetailleerde blik op beide auto's op. De EQA is zoals gezegd qua uiterlijk grotendeels een GLA, dus is vooral een blik op de EQS interessant. Hoewel de boel goed ingepakt is, is duidelijk dat het een heel ander verhaal wordt dan de S-klasse. De EQS is een vrij lage en gestrekte vierdeurs en oogt daarmee een stuk dynamischer dan z'n conventionele broer. Niet gek als je bedenkt dat de EQS met een vermogen van pakweg 500 pk ongetwijfeld bloedsnel wordt. Mercedes deed onlangs al uit de doeken dat-ie ook nog eens tot 700 km moet kunnen afleggen op één acculading. Dat-ie het elektrisch alternatief op de S-klasse moet vormen, betekent natuurlijk ook dat je de laatste technologie qua autonoom rijden, infotainment, veiligheid en luxe mag verwachten.