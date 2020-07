Mercedes-Benz test nieuwe elektrische SUV

Mercedes-Benz is aan het testen geslagen met een nieuwe SUV die voor enige vraagtekens zorgt. Dat we met een volledig elektrisch EQ-model te maken hebben, staat vast. Alles daaromheen is nog in enigszins in nevelen gehuld.

Mercedes-Benz schaart zijn elektrische modellen onder zijn EQ-label. Momenteel kun je bij het merk op EV-vlak alleen aankloppen voor de EQC, maar daar komt verandering in. Die op de huidige GLC gebaseerde SUV krijgt namelijk gezelschap van een enorm aantal EQ-broertjes. Sterker nog, het merk wil op termijn van praktisch al zijn modellen een EQ-variant aanbieden. De EQA wordt een volledig elektrische versie van de GLA, de EQB de elektrische evenknie van de GLB en de EQE en EQS worden respectievelijk de elektrische varianten van de E-klasse en de S-klasse. Hier valt iets opmerkelijks te bespeuren. De 'kleinere' elektrische modellen zijn overduidelijk elektrische versies van bestaande SUV's, terwijl uit eerdere spionagebeelden valt op te maken dat Mercedes-Benz de EQE en EQS wél een volledig eigen koets en een afwijkende basis geeft. De auto op deze foto's laat zich dan ook vrij lastig plaatsen.

EQC

De ingepakte SUV, waarvan het front duidelijk weggeeft dat het een elektrisch EQ-model is, zou in theorie de opvolger van de huidige EQC kunnen zijn. Dat is wat snel, maar toch is het niet geheel ondenkbaar. De EQC is zoals gezegd gebaseerd op de GLC, een SUV die in de basis al zo'n vijf jaar oud is en die dus niet volledig profiteert van Mercedes' actuele kennis en ontwikkeling op het gebied van elektrische techniek. Mocht dit de nieuwe EQC zijn, dan kiest Mercedes-Benz er duidelijk voor om de tweede EQC een compleet eigen koets te geven, in plaats van die van de nieuwe GLC. Op eerder spionagebeeld is de nieuwe GLC namelijk al te zien, en die auto lijkt toch echt niet exact op dit kakelverse testexemplaar.

EQ 'GLE'

Een andere mogelijkheid is dat Mercedes-Benz hier een elektrische 'GLE' aan het testen is. De SUV lijkt niet helemaal van het formaat van de huidige GLE te zijn, maar dat lijkt ook niet noodzakelijk. De EQE, dus de elektrische sedan waar Mercedes-Benz aan werkt, lijkt namelijk ook een slag kleiner te worden dan de huidige generatie E-klasse. Formaattechnisch lijkt die dus tussen de C- en E-klasse te komen. Het is dan ook goed mogelijk dat de elektrische 'EQ GLE' zich wat formaat betreft nestelt tussen de GLC en GLE. Dan is er nog de modelnaam. Mocht dit een elektrische 'GLE' zijn, dan zou Mercedes-Benz de auto in theorie EQ GLE kunnen noemen. Het bedrijf noemt de elektrische versies van respectievelijk de GLA en GLB echter achtereenvolgens EQA en EQB. Modelnaam EQE lijkt echter al gebruikt te gaan worden voor de reeds aangehaalde sedan.

Wat Mercedes-Benz precies van plan is, is nog niet met volledige zekerheid te zeggen. Dat er een berg EQ-modellen aankomt, staat echter buiten kijf. Het merk heeft eerder namelijk al eens melding gemaakt van de komst van een elektrische G-klasse: de EQG... Zijn we er nog?