Mercedes doet enorme actieradius van EQS uit de doeken

Eind volgend jaar moet de Mercedes-Benz EQS (naar verwachting) op de markt komen. Een hypermoderne luxe toplimousine die van de grond af als EV ontwikkeld is. Mercedes' volledig elektrisch aangedreven alternatief voor haar eigen S-klasse. Dat we in dat segment ook een forse actieradius mochten verwachten, was al wel helder. Nu is ook helder hoe fors precies. Ola Kallenius laat volgens Automotive News de aandeelhouders van Daimler weten dat de EQS de 'absolute benchmark' wordt. Hij spreekt over een actieradius van ruim 700 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Zo ongeveer hetzelfde als de Vision EQS, de conceptauto die een voorbode op de EQS was.

De EQS komt daarmee waarschijnlijk bovenaan de EV-voedselketen te staan, als we kijken naar de huidige stand van zaken. Alleen de Tesla Model S komt met vergelijkbare cijfers. Daarvan werd onlangs een nieuwe versie, de Long Range Plus, onthuld in de VS. Die heeft een actieradius van 643 kilometer volgens de EPA-test. In WLTP-cijfers komt dat ruwweg ook op net wat meer dan 700 km uit. Uiteraard staat de EQS wel fors hoger in de markt, maar wie weet kan de EQE als kleinere broer van de EQS met vergelijkbare techniek ook ongeveer zover komen. Interessante tijden.