Blik to the Future: Mercedes-Benz EQS

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

EQ heet de elektrische droom bij Mercedes-Benz en met de EQC is er een startschot afgevuurd. Omdat er altijd moet blijven worden gedroomd, reiken de elektrische plannen ook in het Duitse Sindelfingen echter veel verder. Bijna letterlijk tot in de hemel, want ook het absolute topmodel van Mercedes, sinds jaar en dag de S-klasse, moet ooit (volledig) aan de stekker. Dat ‘volledig’ moet er voor de volledigheid bij, want als plug-in hybride kennen we de S alweer sinds 2014. De doorgewinterde S-rijder heeft dus al geruime tijd kunnen oefenen met het verschijnsel pluggen. Het verschil is dat het straks geen keuze meer is, maar bittere noodzaak zodra hij zijn EQS in ontvangst neemt.

Al is deze artist’s impression nog precies wat de naam impliceert, de plannen voor de EQS zijn hard als graniet. Voormalig topman Dieter Zetsche deed eerder dit jaar op de valreep nog even die belofte, die zijn opvolger Ola Källenius nu waar mag maken. Ook door de komst van de Vision EQS-concept tijdens de afgelopen IAA is er geen speld meer tussen te krijgen. De EQS wordt het klapstuk van tien volledig elektrische auto’s die Mercedes-Benz in 2022 in de showroom wil hebben staan, naast een serie plug-in hybrides, terwijl zelfs de conventioneel aangedreven modellen dan inmiddels allemaal een mild hybrid-duwtje in de rug hebben.

Eigen koets

De EQS wordt in elk geval geen van verbrandingsmotor ontdane en accu’s voorziene S zoals we hem kennen. Net als de EQC, die ook uiterlijk wezenlijk verschilt van de GLC, krijgt de EQS een geheel eigen koets. De grotere flexibiliteit van een elektrische aandrijflijn schept grote mogelijkheden voor de wielbasis, wat op zijn beurt voor het interieur weer balzaalervaringen belooft. Terwijl de EQC en de komende EQA nog zijn gebaseerd op het eerste MEA-platform, dat voor een deel uit bestaande componenten bestaat, krijgt de EQS het MEA2-platform als ruggengraat, het eerste vanaf de eerste schroef volledig op elektrische mobiliteit gerichte modulaire onderstel. Ook daar zit een groot verschil met de gewone S-klasse, want die staat – ook de vernieuwde versie die volgend jaar in de planning staat – op het MRA-platform, dat ongeschikt is voor volledig elektrisch rijden.

Opvallend is dat de EQS geen klassieke sedan lijkt te worden, maar eerder een vierdeurscoupé-achtige. Dat zou geen onlogische keuze zijn, gezien de Model S en de Taycan. Klanten in het topsegment mogen dan gemiddeld wat conservatiever zijn, wanneer ze voor volledig elektrisch kiezen, wordt dat toch een ander verhaal. We hebben in elk geval nog even de tijd om daar over na te denken, want de EQS staat pas voor 2021 op de agenda.

EQ

In 2022 moet de EQ-reeks tien volledig elektrische modellen omvatten. De EQC heeft inmiddels het spits afgebeten en vorige week onthulde Mercedes-Benz de EQV, een personenbusje. Binnenkort verwachten we de productieversie van de EQA, waarvan twee jaar geleden al een concept op de IAA Frankfurt stond.