Mercedes-Benz EQS elektrisch door de sneeuw

Mercedes-Benz is druk in de weer met de EQS; zijn volledig elektrisch aangedreven vlaggenschip. De elektro-topper laat zich door het weer in ieder geval niet tegenhouden bij testwerk.

Dit jaar schuift Mercedes-Benz met de EQS misschien wel haar belangrijkste auto in decennia naar voren. Een volledig elektrisch aangedreven topmodel, dat het alternatief moet vormen voor wie de S-klasse zelfs niet vooruitstrevend genoeg vindt. Niet alleen de aandrijving is een onderscheidend element van de EQS, dat is de koets ook zeker. Nu er wat meer camouflage is verwijderd, is goed te zien dat de forse auto een vijfdeurs is met een zeer vloeiend silhouet van voren naar achteren. Van een traditioneel three-box-ontwerp zoals bij de S-klasse is niet echt sprake. Vooral de zeer schuin aflopende 'motorkap' is opvallend.

De EQS zit ongetwijfeld vol met de laatste technieken op het gebied van infotainment en autonoom rijden, maar uiteraard is vooral ook de actieradius interessant. Eerder sprak Mercedes-Benz al uit dat die - waarschijnlijk bij de topversies - boven de 700 km (WLTP) moet uitkomen. Waarschijnlijk staat de EQS ook qua vermogen zijn mannetje. Reken op minimaal rond de 500 elektro-pk's, waarschijnlijk geleverd door twee elektromotoren, één per as. Voor de liefhebbers van schermen is het leukste nieuws waarschijnlijk het 'Hyperscreen'. Dat is een over de volledige breedte van het dashboard uitgesmeerd scherm waarop de nieuwste versie van MBUX draait en onder meer ook het digitale instrumentarium en visuele simulaties te zien zijn.

De onthulling van de EQS vindt zeer waarschijnlijk nog in de eerste helft van het jaar plaats, dus verwacht in de komende maanden zeker meer nieuws rond de elektrische toplimo. Daarnaast verwachten we in de nabij toekomst ook de kleinere EQE en het SUV-equivalent van de EQE.