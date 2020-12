Mercedes-Benz met 'EQE SUV' de sneeuw in

Mercedes-Benz is in het hoge en koude noorden aan het testen met een vrij forse elektrische SUV die er van het merk aan zit te komen. De 'EQE SUV', zoals we 'm vooralsnog maar even zullen noemen.

Hoewel onze spionagefotograaf spreekt over de 'EQS SUV', lijkt-ie ons daar zo op het oog een maatje te klein voor. Afgelopen zomer werd dezelfde auto onder zonnigere omstandigheden ook al gespot en toen twijfelden we zelfs nog of het niet de opvolger van de EQC is. Daarvoor oogt de auto echter toch weer wat te fors, dus houden we het er voorlopig op dat we hier de 'EQE SUV' voor ons hebben. Een SUV die naast de EQE in het aanbod komt, voor wie het liever wat hogerop zoekt. Een elektrisch aangedreven alternatief voor de GLE dus ook.

Logischerwijs deelt hij zijn basis met de EQE en dat betekent dat-ie op het nieuwe modulaire EV-platform van Mercedes-Benz staat. Die EVA genaamde basis (Electric Vehicle Architecture) biedt de ruimte aan verschillende configuraties en elektrische aandrijflijnen. Reken voor de EQE SUV voorzichtig op een een accupakket van rond de 90 kWh en een actieradius van om en nabij de 500 km. Qua vermogen zal-ie tot ongeveer in de 500 pk-regionen opereren, al is dit alles natuurlijk nog een voorzichtige schatting. We weten het waarschijnlijk pas over een hele tijd zeker, want we zetten in op een onthulling tegen het einde van 2021.