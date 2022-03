Mercedes-AMG GT Track Series is gelimiteerd circuitmonster

Mercedes-AMG bracht alweer bijna twee jaar geleden een versie van de AMG GT uit die de supercarwereld op zijn grondvesten deed schudden: de AMG GT Black Series. Die kwam met zijn maar liefst 730 pk sterke 4.0 biturbo-V8 in één klap onbedreigd bovenaan de AMG GT-voedselketen te staan. Niet geheel verrassend moet je van goeden huize komen om die bij te benen op een circuit, op de Nürburgring-Nordschleife reed Mercedes-AMG er zelfs een baanrecord voor straatlegale auto's mee de boeken in. Nu komt er uit eigen huis echter toch nog een AMG GT die ook de Black Series verslindt: de Track Series.

Er is één grote kanttekening: je mag er de openbare weg niet mee op. Hij zal dus het Nordschleife-record van de Black Series niet verbreken, althans, de ongetwijfeld snellere rondetijd die ermee gereden kan worden komt in een ander lijstje te staan. De Mercedes-AMG GT Track Series brengt de krankzinnige kracht van de Black Series - waarop-ie gebaseerd is - vooral zo efficiënt mogelijk over op het wegdek. Mercedes-AMG voorzag de Track Series van nog meer heftiger vleugelwerk dan de Black Series en ontdeed 'm onder meer van zaken als elektrische ramen en interieurbekleding. Het resultaat is een 1.400 kilo wegend circuitmonster dat zich moet kunnen meten met de GT3- en GT4-racers van deze wereld.

Uiteraard wil je zo'n monster goed kunnen beteugelen, maar soms heb je juist minder behoefte aan elektronische hulpjes. Daarom kun je zowel de mate waarmee zowel het ABS-systeem als de tractiecontrole ingrijpen aanpassen. Er zijn twaalf standen, waarbij de eerste stand alles vol aanzet, de laatste stand schakelt de systemen juist geheel uit. Je bedient het allemaal via draaiknoppen op een uit koolstofvezel opgetrokken paneel, terwijl je goed vastgegespt zit in kuipstoelen die rechtstreeks uit de racerij lijken te komen. Ook heb je uiteraard geen conventioneel stuurwiel in handen, maar een speciaal voor de Track Series ontwikkeld exemplaar. Als dat samen met het uiterst kale en puur functionele dashboard je er nog niet aan herinnert dat je iets speciaals in handen hebt, dan zorgen de diverse Track Series-logo's daar wel voor, net als een plaatje waarop te lezen is welke van de 55 exemplaren je bestuurt.

Uiteraard is de AMG GT Track Series ook voorzien van zaken die de FIA voorschrijft voor de GT-raceklassen. Zo heeft-ie een vijfpunts harnas om jezelf mee in de kuipstoel vast te snoeren, een rolkooi, er zit een brandblusser in en zijn er netten aanwezig die je in de auto houden als het allemaal helemaal fout gaat. De kans dat je dat nodig hebt, wordt zoveel mogelijk verminderd door speciale voor de racerij ontwikkelde stalen remmen, waarvan de balans ook vanuit de auto aangepast kan worden. De schijven gaan verscholen achter speciaal voor de auto ontwikkelde 18-inch wielen.

Zoals gezegd bouwt Mercedes-AMG slechts 55 exemplaren van de Track Series. Wie er eentje wil bemachtigen, mag er waarschijnlijk snel bij zijn én geld als water hebben. €369.000 inclusief belastingen moet-ie minstens kosten. Toch zomaar weer even dik €30.000 meer dan de Black Series hier in Nederland kost.