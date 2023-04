Nieuwe Mercedes-AMG GLC 63 Coupé in beeld

De vorige maand gepresenteerde gloednieuwe Mercedes-Benz GLC Coupé stond eerder deze week al even in de schijnwerpers omdat de eerste prijzen bekend zijn. Nu pakt-ie het podium even op een heel andere manier. De Mercedes-AMG GLC 63 Coupé laat zich - niet voor het eerst - zien. Het is alweer even geleden dat we hem voor het laatst zagen en in de tussentijd zijn er wat stickertjes gesneuveld, waardoor we de dikkere bumpers en uitbundige grille van het sportieve topmodel nu wat beter kunnen zien.

Je kunt gerust stellen dat, al is het 'maar' een GLC, het een weinig subtiel apparaat wordt. Dat geldt voor de aandrijflijn al net zo goed. Naar verwachting lepelt Mercedes-AMG immers de hardware uit de C63 in de GLC 63. Dat betekent dat het een plug-in hybride is met een systeemvermogen van 680 pk, afkomstig uit een 2,0-liter viercilinder en een elektromotor. Haast onnodig veel vermogen, alleen zal het in de GLC wat meer gewicht moeten verplaatsen en daarom logischerwijs iets minder goede prestaties opleveren. Maar ach, behelpen wordt het nooit. Er komt ook gewoon weer een 'reguliere' Mercedes-AMG GLC 63.