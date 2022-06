Nieuwe Mercedes-AMG GLC 63 gesnapt

De gloednieuwe Mercedes-Benz GLC oogt op het oog weliswaar nog behoorlijk herkenbaar, maar toch is er veel anders dan eerder. Zo is-ie zo'n 6 centimeter langer en een fractie (4 mm) lager dan zijn voorganger. Bovendien gaat het er vanbinnen een stuk moderner aan toe, dankzij het grotendeels van de C-klasse geleende dashboard met het forse 'zwevende' infotainmentscherm als absolute eyecatcher. Op sportief vlak mogen we ook rekenen op vernieuwing. Net als bij de C-klasse ruimen de zescilinders het veld en dus vinden we een opgefokte vierpitter bovenaan de voedselketen. Ja, ook in de GLC 63.

De Mercedes-AMG GLC 63 liet zich uitgebreid op de foto zetten in de Alpen. Zoals goed te zien is, onderscheidt zich weer op diverse fronten van zijn minder bedeelde broers, met onder meer grotere luchtinlaten in de voorbumper, de Panamericana-grille en een redelijk subtiele dakspoiler. In de dikkere achterbumper spotten we bovendien aan weerskanten een extra luchtdoorlaat en onderaan prijken vier stevige uitlaateinden.

Uit die uitlaten klinkt dus geen gebrul van een zespitter, maar van een naar verwachting tegen de 450 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder. Daar blijft het niet bij. Zoals je ziet heeft deze GLC namelijk behalve een tankklep ook nog een laadklep en dat verraadt al dat de vierpitter bijval krijgt van een elektromotor. Een plug-in hybride dus, een heel sterke. Naar verluidt voegt de elektromotor voldoende kracht toe om op een systeemvermogen van minstens 600 pk uit te komen. Mogelijk zelfs nog meer dan dat. Qua vermogen hoef je de V6 van weleer dus niet te missen.

Van de C-klasse is er ook al een 408 pk sterke AMG 43-versie en daar rekenen we voor de GLC ook op. Die doet het iets rustiger aan, met enkel de 2.0 viercilinder met mild-hybride techniek. De onthulling van de Mercedes-AMG GLC 63 verwachten we later dit jaar.