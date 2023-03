'Meer vraag naar hybride occasions, minder naar elektrische'

Gebruikte auto's met een benzinemotor zijn nog altijd met afstand het populairst, maar de hybride occasion is met een flinke opmars bezig. Dat blijkt uit cijfers van Gaspedaal.nl en Autotrack. Gebruikte elektrische auto's zijn juist minder in trek dan eerder en dat geldt ook voor dieselauto's.

Veruit de meeste bezoekers van occasionwebsites Gaspedaal.nl en Autotrack zijn op zoek naar een gebruikte benzineauto: dik 60 procent. Dat is niet zo verrassend, opvallender is het aandeel dat zoekt naar een hybride tweedehands auto. Dat ligt nu op 22,6 procent. Weer wat meer dan vorig jaar, toen dat nog 19,7 procent was. Hybride occasions staan daarmee op de tweede plaats qua populariteit. Het aanbod is alleen nog wel een knelpunt. Net iets meer dan 10 procent van de occasions op de websites van Gaspedaal.nl en Autotrack heeft een hybride aandrijflijn.

Terwijl de hybride occasion dus populairder wordt en het aanbod de vraag niet aankan, is het voor volledig elektrische tweedehands auto's een ander verhaal. Daar zoekt nu nog 6,5 procent van de mensen naar, het laagste punt sinds oktober 2021, terwijl het vorig jaar nog bijna 11 procent was. Wel matcht het aanbod daardoor beter met de vraag; eveneens zo'n 6,5 procent van de aangeboden occasions is volledig elektrisch. Gaspedaal.nl en Autotrack zeggen dat de SEPP-subsidieregeling én de hoge brandstofprijzen vorig jaar tot een duidelijke piek in het zoekgedrag naar elektrische auto's leidden, maar nu zien ze het effect van de subsidie niet.

De grootste verliezer is echter de dieseloccasion. De vraag naar gebruikte dieselauto's is het afgelopen jaar gehalveerd. Tweedehands dieselauto's zijn nu nog maar nipt meer in trek dan elektrische occasions, met 7,62 procent vraag. Het aanbod (17,37 procent) overtreft de vraag ruimschoots.

Vraag Aanbod Benzine 60,27% 65,05% Hybride 22,60% 10,11% Diesel 7,62% 17,37% Elektrisch (BEV) 6,50% 6,48% LPG 2,08% 0,84% Aardgas (CNG) 0,73% 0,12% Waterstof 0,25% 0,02%

Vraag en aanbod Gaspedaal.nl en Autotrack

Gemiddelde zoekprijs

De gemiddelde zoekprijs voor occasions bij Gaspedaal.nl en Autotrack ligt nu op €19.603. Dat is weer wat meer dan eerder dit jaar, toen het op net geen €19.000 lag. Er bleek toen echter ook dat de gemiddelde vraagprijs €24.332 was, dus er zit wat dat betreft nog altijd een aardig gat tussen vraag en aanbod. Het grootste gat tussen de gemiddelde vraagprijs en het gemiddelde budget vinden we bij gebruikte elektrische auto's. Die kosten namelijk gemiddeld €46.278.